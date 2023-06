Shannen Doherty e la battaglia contro il cancro: “Ho metastasi al cervello”

L'indimenticata Brenda Walsh di Beverly Hills 90210, Shannen Doherty, ha rivelato ulteriori dettagli sulla sua lotta contro il tumore

Prosegue la battaglia contro il cancro dell’ex stella di Beverly Hills 90210, Shannen Doherty.

L’attrice americana, 52 anni, sta lottando contro il tumore dal 2014 e in un ultimo video pubblicato su Instagram ha rivelato la presenza di metastasi nel suo cervello.

“Il 5 gennaio la mia TAC ha mostrato Metastasi nel mio cervello. (…) – ha scritto l’indimenticata Brenda – Il 12 gennaio ha avuto luogo il primo ciclo di radiazioni. La mia paura è evidente. Sono estremamente claustrofobica…”

L’attrice ha poi condiviso anche un altro video shock in cui mostra il processo per adattarsi alla maschera da indossare durante le radiazioni al cervello e ha speso parole di ringraziamento per il team di medici che si sta occupando di lei: “Sono fortunata perché ho ottimi dottori come il dottor Amin Mirahdi e gli straordinari tecnici del cedar sinai. Ma quella paura… Il tumulto….. il tempismo di tutto…. Ecco come può apparire il cancro”.