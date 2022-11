Sherbeth Festival, al Teatro Massimo di Palermo torna la “festa” del gelato – PROGRAMMA

Un concorso per scegliere il migliore gelato e una kermesse internazionale per promuovere uno dei prodotti più gustosi e amati della tradizione siciliana. L'evento al Teatro Massimo di Palermo.

Una lunghissima estate siciliana che non finisce mai e “condita” da un buonissimo gelato artigianale. A Palermo è di nuovo tempo di Sherbeth Festival, la kermesse internazionale dedicata al prodotto più conosciuto e consumato nel mondo.

L’appuntamento è al Teatro Massimo, con una selezione rigorosissima di maestri gelatieri (tra questi sei in arrivo dall’estero) che si “sfideranno” tra materie prime di altissima qualità per tentare di convincere la giuria tecnica con a capo Stefano Predieri, responsabile laboratorio analisi sensoriale e istituto di bioeconomia Cnr di Bologna. Per la prima volta, ci sarà una giuria composta da 5 studenti del corso di pasticceria dell’istituto professionale Pietro Piazza di Palermo. Obiettivo? Conquistare il premio Francesco Procopio Cutò, dedicato all’uomo considerato il “padre del gelato”.

Sherbeth Festival, “festa del gelato” al Teatro Massimo di Palermo

La due giorni di Sherbeth comincerà il 15 novembre con tre tavole rotonde. Si parlerà del futuro delle gelaterie, la destagionalizzazione del gelato e i prodotti siciliani. Previsti interventi di grande spessore.

Nel pomeriggio, a partire dalle 17.30, al ristorante I Giardini del Massimo ci sarà “l’aperigelato“. Il 16 novembre è il giorno clou. Dalle 10 e fino alle 17, infatti, le due giurie assaggeranno e ascolteranno i racconti dei maestri gelatieri per decidere il gelato migliore del mondo. La proclamazione del vincitore si terrà all’interno del ristorante alle ore 19.

“Abbiamo deciso quest’anno di non limitare la creatività dei maestri gelatieri facendo decidere loro le materie prima da utilizzare e il tema da presentare al concorso”, dicono gli organizzatori dell’evento. “Una sfida nella sfida che ci permetterà di assaggiare, ne siamo certi, gusti all’avanguardia e al passo con i tempi. Ma siamo certi che ci saranno anche i grandi classici”.

Valorizzazione del Made in Sicily

L’edizione di quest’anno è incentrata principalmente sulla valorizzazione dei prodotti siciliani. Per questo sono stati allestiti dei banchi di degustazione in cui i maestri gelatieri potranno assaggiare i prodotti e parlare direttamente con i produttori. Ci saranno il pistacchio verde di Bronte di Fruit Service, il mandarino tardivo di Ciaculli del consorzio Il tardivo di Ciaculli, la pesca gialla di Leonforte dell’azienda agricola Agritavi, la nocciola siciliana dei Nebrodi di Conti Nobile Natura, il limone delle Tenute Galioto Sperlinga, la melagrana dell’azienda agricola Miceli Soletta, il cioccolato di Modica di Siculìa e la birra artigianale di Bruno Ribadi.

“Fare rete e sistema per valorizzare le nostre eccellenze siciliane. Sin dalla prima edizione è stato questo il nostro fil rouge. La Sicilia è terra di prodotti invidiati in tutto il mondo. Promuoverli in questa kermesse significa creare opportunità di commercio al di fuori dello Stretto e all’estero”.

I gelatieri selezionati

Questi i nomi dei gelatieri selezionati per il Sherbeth Festival di Palermo: Alessandro Zoli (Peace & Cream gelateria artigianale creativa); Stefano Mazzei (Gelateria Pama); Vincenzo Lenci (Lenci in Darsena); Paolo Di Lallo (Mizzica Gelateria & Cafe); Gianluca Sottani (Gelateria Sottani); Ilaria Guerrieri (Io e Gelato; Marco Cali (Gelab Gelateria); Stefano Cecconi (Cremeria Cecconi); Erika Quattrini (Il Pinguino Quattrini); Alessandro Cesari (Sablè Gelato); Alessandro Paciolla (Savà); Maria Chiara Sanna L’Arte del Gelato); Chiara Spalluto (Gelateria Vittoria); Fabio Marasti (Le gourmand); Luca Castellucci (Gelateria Demetra); Natale Ruggieri (Bar Gelateria Ruggieri); Giovanni Talo (Puzzles Cafè Gelateria); Simone De Nardi (Fingusto); Andrea Riva (Gelart L’arte del gelato); Elisabeth Stolz (Hubenbauer); Tomomi Morikane (Tomomi gelato); Giuseppe Riccardi (Eiscafè); Daniele Michienzi (Gelateria Vanni); Marco Corrocher (Morandin gelato e caffè); Giordano Lombardi (L’artigiano dei sapori – di Giordano Lombardi); Daniela Losanno (Gelateria Aloha); James Coleridge (Gelato by James); Taseer Ahmad (Fabulous Ice Fires); Raffaela Lepore (Bar delle Sirene); Giulia Missiaglia (Bar Gelateria Al Viale); Taila Semerano (Iuppi per tutti); Salvatore Agnello (Duci Duci Srl – Opera prima gelatieri pasticceri siciliani); Vincenzo Alaimo (Il tuo gelato 2); Michiko Akamatsu (Royal Farm Akamatsu); Olsi Shero (Arjoli).