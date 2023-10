Dodicenne precipita dal quinto piano, morto in ospedale: ascoltati i genitori

Un quartiere sgomento quello di Centocelle a Roma, dove un dodicenne è morto dopo essere caduto dal quinto piano. Si indaga.

È un quartiere sotto shock quello di Centocelle a Roma, dove nella serata di ieri un dodicenne è morto in piazza dei Mirti. Secondo la ricostruzione dei fatti, il giovane sarebbe precipitato da un appartamento al quinto piano di un palazzo, intorno alle ore 18.

La caduta e il decesso

A quanto pare, in tanti avrebbero assistito alla caduta del giovane. A soccorrere immediatamente il ragazzo sarebbero stati infatti alcuni passanti e poi i sanitari del 118, i quali hanno provveduto a trasportarlo in codice rosso all’ospedale Policlinico Casilino.

Purtroppo, nonostante i tentativi dei medici, per il dodicenne non ci sarebbe stato nulla da fare. Il ragazzo è infatti morto due ore dopo la tragica caduta. Sull’episodio sono attualmente in corso le indagini da parte dei carabinieri.

Sentiti i genitori

I militari avrebbero anche ascoltato i genitori, i quali pare fossero presenti in casa con lui al momento della tragedia.

Sono al vaglio degli inquirenti anche gli ultimi messaggi inviati dal giovane con il cellulare, per comprendere se si possa essere trattato di un incidente o di un gesto di altra natura.