Shock alla Fiera di Vienna: Italia raffigurata senza Sicilia e Sardegna

Fa discutere quanto accaduto alla Fiera delle Vacanze a Vienna: nello stand della Calabria, l'Italia è stata disegnata senza le isole

Raffica di polemiche per quanto accaduto alla Fiera delle Vacanze in corso a Vienna. Nel logo che rappresenta l’Italia nello stand della Calabria, infatti, mancano la Sicilia e la Sardegna. A segnalarlo sono stati esponenti politici siciliani, che sottolineano che nell’immagine che rappresenta il nostro Paese, attraversato da un tricolore e con la scritta ‘Italien’, sono state dimenticate le due isole. La presenza italiana, grazie all’Ambasciata d’Italia in Austria, insieme a Enit e Agenzia Ice, è rappresentata dalla Regione Calabria, Veneto e Friuli Venezia Giulia oltre che da un’associazione di comuni siciliani per promuovere le bellezze artistico-culturali del nostro Paese. Sicilia e Sardegna sono rappresentate negli stand delle altre due Regioni presenti alla Fiera di Vienna: nei loghi del Friuli Venezia Giulia e del Veneto, le due isole maggiori sono al loro posto.

I sindaci : “Non è ammissibile”



Non è tardata ad arrivare la rabbia e la delusione dei sindaci siciliani presenti alla Fiera delle vacanze a Vienna nel corner della Sicilia, che si trova proprio di fronte allo stand della Regione Calabria, dove il logo dell’Italia è rappresentato senza la Sicilia e la Sardegna. Per gli amministratori dei Comuni di Erice (Trapani), Sortino (Siracusa), Noto (Siracusa) e Piazza Armerina (Enna) “non è ammissibile che in una Fiera così importante per il turismo internazionale vi sia il padiglione della Calabria che tagli di netto le due isole principali della Sicilia e della Sardegna: in un momento in cui si tenta di avviare una politica nuova sul turismo nazionale e regionale crediamo che questo non sia ammissibile, è un atto di scorrettezza istituzionale e chiediamo agli organi competenti di intervenire”. “Si diceva l’Italia finisce a Bari, in realtà qui non è una provocazione – proseguono – Probabilmente è un errore di un grafico, ma il grafico è italiano non austriaco. Noi siamo qui per promuovere la Sicilia e vedere che in questo grafico le due isole non ci sono non è corretto, speriamo che si ravvedano”.

De Luca (Sud chiama Nord): “Dilettanti o geni della comunicazione?”



“La Calabria cancella i suoi principali competitor: concorrenza sleale o errore di stampa? A fronte di centinaia di migliaia di euro spesi per la promozione o siamo di fronte a dei dilettanti o a dei geni della comunicazione”. Così il leader di Sud chiama Nord, Cateno De Luca, sul proprio profilo Facebook.

Di Paola(M5S) : “Gaffe e scelte che penalizzano la nostra isola troppo frequenti”

“Nel logo che rappresenta l’Italia nello stand della Calabria alla Fiera delle Vacanze di Vienna, mancano la Sicilia e la Sardegna. Si tratta di una gaffe macroscopica che danneggia l’immagine delle due isole e dei suoi operatori turistici, ma è anche la plastica dimostrazione della facile disattenzione nei confronti delle due isole,che, per un verso o per l’altro, sono spesso e volentieri penalizzate. Un logo del genere non doveva uscire nemmeno dalla stampante, altro che arrivare fino a Vienna. Chi lo ha permesso se ne assuma le responsabilità” Lo afferma il coordinatore siciliano M5S Nuccio Di Paola.

(Foto: profilo Facebook Cateno De Luca)