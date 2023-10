Shock nel Catanese: genitore rifila pugno a professore del figlio

Per motivi ancora ignoti, un genitore avrebbe preso a pugni il professore del figlio a Paternò nel Catanese

Incredibile episodio a Paternò, dove ieri un padre avrebbe dato un pugno dritto in faccia all’insegnante di suo figlio, mandandolo in ospedale.

Pochi, fin qui, i dettagli emersi sulla vicenda: i carabinieri della locale Stazione hanno già iniziato ad indagare, alla ricerca dei motivi che avrebbero spinto l’uomo a compiere tale gesto nei confronti del professore.

Ignota per il momento la causa dell’aggressione al professore

I fatti hanno avuto luogo ieri in una scuola di Paternò e sarebbero venuti allo scoperto solo a seguito dell’arrivo del docente in ambulanza al Pronto Soccorso dell’ospedale Santissimo Salvatore di Paternò, con codice giallo, per alcune lesioni.

Si dovrà attendere il corso delle indagini per capire quanto accaduto e ricostruire la dinamica dei fatti.