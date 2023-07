Si addormenta sul materassino e finisce a largo: salvato miracolosamente

Un giovane si è addormentato sul materassino in acqua ed è stato trascinato dalla corrente a largo: salvato miracolosamente

Tragedia sfiorata ad Ischia.

Un ragazzo, infatti, si è addormentato in mare su un materassino gonfiabile, venendo trascinato al largo dalla corrente: a salvarlo è intervenuta la guardia costiera allertata dal personale di un traghetto di passaggio.

In pochi minuti è partita una motovedetta che è riuscita a rintracciare in breve il ragazzo che non si era accorto di nulla.

A notare il ragazzo un traghetto in navigazione

L’allarme era stato dato da un traghetto in navigazione che aveva notato il gonfiabile con una persona sopra vagare alla deriva. Dal mezzo di linea hanno compreso che c’era qualcosa di anomalo avvertendo via radio la Capitaneria di Porto isolana.

Gli uomini del comandante Antonio Cipresso hanno raggiunto il giovane alla deriva sul materassino, che era ignaro di tutto, e lo hanno imbarcato a bordo, mettendolo in sicurezza, e poi conducendolo a terra nel porto di Ischia.