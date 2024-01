SI.F.U.S., legge finanziaria e riforma settore dei Consorzi di Bonifica: riunione su turnover

Conferenza stampa prevista per lunedi 15 gennaio dalle ore 10.00 in Via Santa Maddalena n. 40 a Catania

E’ organizzata, lunedi 15 gennaio dalle ore 10.00, presso la Segreteria operativa del SIFUS in Via Santa Maddalena n. 40 a Catania, una conferenza stampa sul turnover alla luce della recente legge finanziaria e la riforma nel settore dei Consorzi di Bonifica. Interverranno: Ernesto Abate – Segretario Nazionale SIFUS CONFALI C.B. On. Giuseppe Lombardo (mpa); On. Giovanni Burtone (pd); on. Vincenzo Figuccia (lega); on. Giuseppe Lombardo (sud chiama nord), on. Giuseppe Zitelli (fdl). Concluderà: Maurizio Grosso – Segretario Generale SIFUS CONFALI Sono stati invitati ad intervenire il Presidente dell’ARS, on. Gaetano Galvagno, l’Assessore all’Economia, on. Marco Falcone e l’Assessore all’Agricoltura, On. Luca Sammartino.