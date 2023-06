Si finge morto, organizza il funerale e poi spunta in elicottero: la lezione di un tiktoker ai suoi cari

Un tiktoker belga di 45 anni ha voluto organizzare tutta la messinscena per dare una lezione alla sua famiglia rea di cercarlo poco

Un tiktoker belga di 45 anni, David Baerten, ha deciso di inscenare la propria morte, organizzando un finto funerale, per poi presentarsi in elicottero al momento delle esequie in grande stile.

L’uomo ha voluto realizzare questo scherzo decisamente “particolare” ai suoi cari per constatarne la reazione e dare loro una piccola lezione.

L’organizzazione dello scherzo

Con la collaborazione della moglie e dei figli , il tiktoker ha deciso di dare il via alla messinscena. Una delle figlie ha infatti postato sui suoi profili social, un messaggio che lasciava intendere la scomparsa del padre: “Riposa in pace, papà. Non smetterò mai di pensare a te. Perché la vita è così ingiusta? Perché tu? Stavi per diventare nonno e avevi ancora tutta la vita davanti. Ti amo! Ti vogliamo bene! Non ti dimenticheremo mai”. La notizia si è diffusa rapidamente, mentre nel frattempo erano organizzati i funerali, che si sono tenuti alcuni giorni dopo vicino a Liegi.

La spiegazione del tiktoker: “Ho voluto dare lezione alla mia famiglia”

Una volta arrivato in elicottero, l’uomo ha incassato reazioni diverse, tra chi ha riso allo “scherzo” e chi invece si è infuriato per quanto organizzato.

Il tiktoker ha poi voluto spiegare a tutte le motivazioni che lo hanno spinto a fare questa sceneggiata: “Quello che vedo accadere nella mia famiglia spesso mi fa male: non vengo mai invitato a niente, nessuno mi vede, ci siamo allontanati tutti. Mi sono sentito poco apprezzato. Ecco perché darvi una lezione di vita e volevo dimostrare che non bisognerebbe aspettare che qualcuno sia morto per andare a trovarlo”.