VIDEO | Si tuffa nel memoriale dell’11 settembre, 33enne arrestato e portato in ospedale

Un uomo di 33 anni con problemi psichici si è tuffato nella fontana del memoriale dell'11 settembre. Diverse ferite per lui.

Momenti di panico al memoriale del New World Trade Center di New York in ricordo dell’11 settembre, dove un uomo ha deciso di tuffarsi nella parte più bassa della fontana, profonda 6 metri. Il soggetto, un 33enne con problemi psichici, è stato successivamente recuperato e arrestato dalle forze dell’ordine. Interrogato, l’uomo avrebbe detto di aver compiuto il gesto per suo padre. Il 33enne è stato portato in ospedale per medicare le ferite alle gambe e alla schiena riportate a seguito del salto. A quanto pare, per evitare il rischio di episodi simili, le autorità avrebbero transennato il perimetro del memoriale con delle catene.

Video da X