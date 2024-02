Siccità, Schifani: “Appello per uso più razionale dell’acqua? Non siamo a questo stato di allerta”

"Non siamo ancora arrivati a chiedere un uso più morigerato dell'acqua alla popolazione perché non siamo arrivati a questo stato di allerta".

“Non siamo ancora arrivati a chiedere un uso più morigerato dell’acqua alla popolazione perché non siamo arrivati a questo stato di allerta. Se saremo costretti lo faremo”. Così il governatore siciliano, Renato Schifani, intervenuto su Rai Radio 1 sul tema siccità. “Questo pericolo non lo intravediamo subito ma vigileremo – ha aggiunto -. Attualmente lo stato crisi è sotto controllo con le misure che abbiamo adottato. Vigileremo, se l’assenza di precipitazioni dovesse perdurare, allora attueremo ulteriori misure, anche appelli alla popolazione a fare un uso razionale dell’acqua”.

“Stiamo approntando delle misure di emergenza”

“Siamo l’unica regione del nostro Paese in zona rossa. C’è una carenza di precipitazioni che si trascina da 8 mesi e che non si verificava dal 1980. In Sicilia viviamo grandi periodi di scirocco con vasti incendi in estate e durante l’inverno la siccità. Siamo davanti a uno stravolgimento dell’ecosistema ambientale”. A dirlo è stato il presidente isolano ospite della trasmissione ‘Il pomeriggio di Radio1’ su Radio1 Rai, parlando dell’emergenza siccità. “Stiamo approntando delle misure di emergenza, di contenimento della crisi, sperando nella pioggia – ha aggiunto -, anche se siamo consapevoli che le eventuali piogge che potranno arrivare non saranno sufficienti a eliminare questo stato di allerta”.