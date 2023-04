Sicilia, a Palermo la riunione del primo del primo Comitato di Sorveglianza del Pr Fesr 2021-2027

si discuterà dei criteri per la selezione delle operazioni del nuovo Programma regionale e non solo

Si svolgerà domani, a Palermo, la riunione del primo Comitato di Sorveglianza del Pr Fesr Sicilia 2021-2027. L’incontro si terrà alle 9.30 al Real Albergo delle Povere, in corso Calatafimi 217. Durante la riunione, verranno discussi i criteri che saranno utilizzati per la selezione delle operazioni del nuovo Programma regionale. Sul tavolo anche l’adozione del regolamento interno del Comitato e l’informativa sulle attività di comunicazione previste. Sarà, inoltre, presentato in sintesi il nuovo Pr Fesr Sicilia 2021-2027, approvato dalla Commissione europea nel dicembre scorso, che ha una dotazione finanziaria complessiva di 5,86 miliardi di euro. Ad aprire i lavori, in qualità di delegato del presidente della Regione siciliana, sarà l’assessore alle Infrastrutture.

La funzione del Comitato di sorveglianza del Pr Fesr Sicilia 2021-2027

Prenderanno parte all’incontro i rappresentanti dell’esecutivo comunitario, del dipartimento nazionale per le Politiche di coesione e dell’agenzia per la Coesione territoriale, assieme ai referenti dei diversi ministeri coinvolti, ai responsabili dei dipartimenti regionali e agli esponenti del partenariato economico e sociale (sindacati, associazioni e organizzazioni di categoria). Il Comitato di sorveglianza del Pr Fesr Sicilia 2021-2027 vigila sull’efficienza e sulla qualità d’esecuzione del Programma regionale, la cui attuazione è prevista fino al 31 dicembre 2029. Il Comitato, che si riunisce adesso per la prima volta, sarà convocato ogni anno per monitorare l’avvio delle procedure, l’attuazione delle operazioni e l’avanzamento della spesa.