Sicilia, l’allarme Cisl: “Settore formazione in crisi, serve riordino”

Il sindacato ribadisce le proprie preoccupazioni in vista dell'incontro con il presidente della Regione Schifani

Nel meccanismo della formazione professionale regionale c‘è qualcosa che non gira. Non funziona. Ed è sotto gli occhi di tutti che servano un riordino del sistema e garanzie di stabilità e retribuzione per i lavoratori”. Così Paolo Sanzaro, della segreteria della Cisl Sicilia, e Honoré Federico, coordinatore regionale della Formazione professionale Cisl, in vista dell’incontro di oggi sul tema tra governatore Renato Schifani e assessore regionale alla Formazione, Mimmo Turano, e a proposito della crisi esplosa nel settore, in cui operano cinquemila lavoratori non retribuiti in alcuni casi anche da otto mesi. Per il sindacato, vanno ripensati, nel senso della sburocratizzazione e della celerità i “percorsi di programmazione e governo delle attività”. E va dotata la macchina amministrativa regionale delle risorse umane necessarie a “un’offerta formativa che sia stabile, di qualità, al passo con i tempi e in linea con le esigenze e le mutazioni del mercato”.

“Riorganizzare sistema valutazione progetti e rendicontazione”

Soprattutto, sottolineano Cisl Sicilia e Cisl Scuola siciliane, “va riorganizzato il sistema di valutazione dei progetti e rendicontazione delle attività svolte, per dare regolarità all’erogazione delle somme previste dai bandi di gara”. Il sindacato chiede al governatore Schifani e all’assessore Turano un incontro per “fare chiarezza sulle fragilità del sistema e per apportare, in un quadro di scelte condivise, i correttivi necessari affinché il settore possa finalmente dare risposte certe e adeguate ai lavoratori e alle imprese dell’Isola”.