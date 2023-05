Sicilia, allerta meteo ed emergenza cenere vulcanica: aeroporto di Catania resta chiuso

La Protezione Civile ha diramato anche per domani l'allerta che sarà di colore giallo per l'isola. Aeroporto di Catania chiuso per cenere.

Continua il maltempo nell’isola e domani in Sicilia ci sarà allerta gialla. A proclamarla il dipartimento della Protezione Civile regionale che ha diffuso un avviso per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico. È valido dalle 16 di oggi fino alle 24 di lunedì 22 maggio. Previste piogge sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su tutte le zone. Si prevedono quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati. Sono possibili grandinate e raffiche di vento, mareggiate lungo le coste.

Maltempo e cenere, aeroporto di Catania chiuso

Ad aggiungersi ai disagi dovuti al meteo anche l’eruzione dell’Etna che ha provocato la caduta di cenere vulcanica nelle zone del catanese. A tal proposito è stato l’aeroporto della città di Catania comunica che a causa delle conseguenze dell’attività eruttiva sulle condizioni della pista le operazioni di volo restano sospese fino a domattina alle 9 o comunque fino al completo ripristino delle condizioni di sicurezza. Ogni aggiornamento sarà comunicato tempestivamente dagli operatori.

“I passeggeri sono pregati di informarsi sullo stato del proprio volo con le compagnie aeree e di recarsi in aeroporto solo in caso di accertata schedulazione del volo – si legge in una nota -. Informazioni sull’operatività generale dell’aeroporto sono disponibili sul sito ufficiale dello scalo, www.aeroporto.catania.it e sui profili Facebook e Twitter dell’aeroporto”.