Sicilia orientale, rischio idrogeologico: allerta meteo per la giornata di venerdì 19 aprile

Previsti temporali e rovesci sparsi, ma anche vento e qualche grandinata sul territorio

Sono giorni di grande alternanza tra sole e nuvole nella parte della Sicilia orientale che, nella giornata di venerdì 19 aprile, è segnalata a rischio idrogeologico. Per questo motivo, la Protezione Civile ha rilasciato il bollettino di allerta meteo per l’intera giornata, dalle ore 00.00 alle 24.00.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI

Sicilia, allerta meteo nella giornata del 19 aprile

Dopo una fase di sole alternato a qualche spezzone di maltempo, previsto un nuovo peggioramento delle condizioni meteorologiche in Sicilia. In particolare, a essere maggiormente coinvolta potrebbe essere la parte orientale dell’Isola che, secondo gli esperti, subirà l’area di bassa pressione in formazione sul Mar Tirreno. Per questo motivo e in base alle previsioni del tempo di queste ore, nella giornata odierna la Protezione Civile ha diffuso l’allerta meteo per rischio idrogeologico. In particolare – spiega la nota diffusa – si prevedono precipitazioni da sparse a diffuse anche a carattere di rovescio o temporale specie nei settori settentrionali. I fenomeni- si legge – saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e qualche grandinata a livello locale oltre che al forte vento. Nelle prossime ore, dunque, continuerà a insistere sull’Isola un meteo instabile in attesa del ritorno delle belle giornate tipiche del periodo.