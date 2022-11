Sicilia, lista degli assessori entro martedì ma è caos: 20 nomi per 12 posti, ecco chi sono

Spaccatura in Fratelli d'Italia: da Roma chiesto l'ingresso in giunta anche di due esterni all'Ars, ma il patto con Schifani prevede solo la nomina di deputati eletti. Mercoledì il giuramento

Il tempo stringe ma le grane aumentano per Renato Schifani. Il presidente della Regione trascorrerà il weekend a cercare accordi per completare la giunta e annunciarla entro martedì. Mercoledì, infatti, è fissato il giuramento dei nuovi assessori.

Schifani però è al momento diviso tra due fuochi: da una parte le pressioni di Fratelli d’Italia e dall’altra le perplessità dei suoi alleati. Il partito di Giorgia Meloni, infatti, chiede fortemente che la giunta sia aperta anche agli esterni all’Ars e mette in campo due deputati e due esterni. Schifani però ha sempre sostenuto che la giunta debba essere composta solo da parlamentari eletti e lo ha ribadito anche pochi minuti prima l’elezione di Gaetano Galvagno a presidente dell’Ars. Dopo gli ultimi colloqui del weekend e un vertice in Fratelli d’Italia, lunedì o al massimo martedì mattina dovranno essere sciolti tutti i nodi.

La spaccatura in Fratelli d’Italia

I candidati originari di Fratelli d’Italia per la nuova giunta erano gli eletti Alessandro Aricò, Elvira Amata, Giusi Savarino e Giorgio Assenza. I ministri Francesco Lollobrigida e Nello Musumeci adesso però chiedono in giunta anche Francesco Scarpinato, secondo dei non eletti nella lista di Palermo, ed Elena Pagana, ex deputata di Attiva Sicilia bocciata alle elezioni e moglie dell’ex assessore alla Salute Ruggero Razza. Musumeci aveva chiesto la nomina per il suo delfino, ma le resistenze di tanti avrebbero fatto virare la scelta sulla moglie. Anche questa soluzione, però, starebbe creando forti malumori in FdI.

Dopo l’elezione di Galvagno, il partito di Giorgia Meloni il gruppo di FdI ha eletto un capogruppo pro tempore, Luca Cannata, ex sindaco di Avola, che però probabilmente andrà alla Camera visto che è stato eletto anche lì. E sarà lui a provare a ricucire, mantenendo fede al patto con Schifani e indicando i 4 assessori tra gli eletti. Lunedì invece, il partito affronterà la questione legata alle richieste che arrivano da Roma e la nomina dei due assessori esterni all’Ars.

I nomi in campo per la nuova giunta in Sicilia

Chi saranno, dunque, gli assessori della giunta Schifani? Oltre ai sei nomi in corsa (per 4 posti) in Fratelli d’Italia, un posto toccherà all’Mpa. Raffaele Lombardo potrebbe puntare su Luigi Genovese, escluso dall’Ars per una manciata di voti di lista, e lasciare fuori Roberto Di Mauro. La Lega, che schiera Luca Sammartino (per lui si profila l’Agricoltura e la carica di vicepresidente), potrebbe sacrificare Vincenzo Figuccia per far posto a Francesco Scoma o Eleonora Lo Curto.

Forza Italia, che indica Edy Tamajo (a cui potrebbe andare la delega alle Attività produttive) e il catanese Marco Falcone per l’Economia, chiederebbe spazio anche per Tony Scilla o Francesco Cascio. Alla Sanità dovrebbe andare il tecnico Giovanna Volo, molto gradita agli azzurri. Per la Nuova Dc i nomi in campo sono sempre quelli di Nuccia Albano e dell’ex sindaco di San Giovanni La Punta, Andrea Messina. Ma nelle scorse ore Totò Cuffaro ha precisato: “Se si dovesse aprire a scelte di assessori esterni, anche la Dc vorrà designare il suo tecnico”.