In Sicilia consumi in ripresa nel mese di ottobre

Segnali positivi nonostante inflazione e caro energia: l’Isola registra un +6,6%, dato ben sopra la media italiana (+3,5%). Maiocchi (Centro studi Confimprese): "Ottimi risultati ad Agrigento"

PALERMO – Nonostante inflazione alle stelle e caro energia crescono i consumi in Sicilia ad ottobre 2022 rispetto allo stesso mese di un anno fa.

L’Isola registra un +6,6% che la pone nettamente sopra la media nazionale (+3,5%) con Agrigento che performa meglio di tutte le altre e chiude ottobre 22 a +8,2% vs ottobre 21, Palermo appare molto distaccata a +3,1%, Siracusa +2,9%, Ragusa +1,5%, chiude in negativo Caltanissetta -3,5%. Il dato emerge dall’analisi dell’Osservatorio permanente sull’andamento dei consumi nei settori ristorazione, abbigliamento e retail non food elaborato da Confimprese.

“Continua – spiega al QdS, Mario Maiocchi, direttore centro studi Confimprese – il buon andamento delle vendite in Sicilia, supportato dalle alte temperature e dal prolungamento del caldo estivo che favorisce il turismo sia locale sia straniero e porta il mese di ottobre a una chiusura del +6,6% su ottobre 2021. Da notare gli ottimi risultati di Agrigento sostenuti dal richiamo artistico-culturale della città. Più contenuta la crescita di Palermo, che comunque è in linea con l’andamento generale dei consumi. Precipita, invece, a -3,5% Caltanissetta. Paga la lontananza dalle coste marittime e la mancanza di una attrattiva storico-culturale non paragonabile al resto delle altre città siciliane prese in esame dall’osservatorio Confimprese”.

A livello nazionale il Centro studi fotografa un mercato che non si è fermato nel mese di ottobre e che chiude, come detto, con un leggero aumento di fatturato a +3,5% su ottobre 2021 e si stabilizza per il terzo mese consecutivo intorno ai livelli del pre pandemia, seppur di poco: +0,8%.

Quanto ai dati per aree geografiche, permangono i differenziali fra macro aree regionali con il Centro, che chiude a +5,9% trainato dalle buone performance del Lazio, seguito dal Nord-ovest +2,8% e a poca distanza da Nord-est e Sud a +2,5%.

Nei settori merceologici prosegue il momento positivo della ristorazione che, a parità di perimetro, chiude ottobre a +9,1% e mostra una dinamica promettente che fa intravedere la possibilità di recuperare il gap rispetto al 2019 attualmente al -4,1% sul progressivo anno. Il tutto va inquadrato nella criticità di un aumento marcato dei costi ancora più impattante in un comparto energivoro come la ristorazione.

Il settore abbigliamento-accessori, anche in relazione al ritardato arrivo della stagione autunnale, è ancora quello più in sofferenza con -6,3% nel mese e un pesante -15,6% sul progressivo 2019. Nel mese di novembre con l’atteso arrivo di temperature più consone al periodo e di precipitazioni atmosferiche potremo meglio verificare le aspettative sull’andamento complessivo di un anno che comunque sarà con il segno rosso.

Una boccata d’ossigeno al settore potrebbe arrivare dal Black Friday in quanto secondo le previsioni del centro studi Confimprese, 7 famiglie su 10 (68,2%) si orienteranno verso gli acquisti moda. Nei canali di vendita migliora l’andamento delle high street che mostrano un promettente +9% nel mese e denotano un forte interesse delle catene a rifocalizzarsi sulle vie dello shopping. Nel progressivo anno rimangono, però, negative a -7,2%.