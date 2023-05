Bandiere blu, 11 in Sicilia: ecco dove si trovano le spiagge migliori nell’Isola

Messina è prima in Sicilia fra le province con più Bandiere blu: ecco dove si trovano gli altri "paradisi incontaminati"

Sono11 in Sicilia – su un totale di 226 che comprendono 458 spiagge – le Bandiere blu assegnate alle località balneari e lacustri italiane dalla ong internazionale per l’educazione alla sostenibilità Fee (Foundation for environmental education), con sede in Danimarca e presente in 81 paesi.

Cosa è la Bandiera blu

Il certificato di “Bandiera blu” è un riconoscimento internazionale, assegnato alle località turistiche balneari che rispettano criteri relativi alla gestione sostenibile del territorio in termini di qualità delle acque, educazione ambientale, raccolta differenziata e la qualità delle spiagge, l’accessibilità per tutti, la pista ciclabile e l’adeguata informazione.

Istituito nel 1987 (Anno europeo dell’ambiente), viene assegnato ogni anno in 41 paesi, sia europei che extra-europei, con il supporto e la partecipazione delle due agenzie dell’Onu: UNEP (Programma delle Nazioni Unite per l’ambiente) e UNWTO (Organizzazione mondiale del turismo) con cui la Fee ha sottoscritto un protocollo di partnership globale.

Dove si trovano le spiagge con Bandiera Blu in Sicilia nel 2023

In Sicilia i riconoscimenti vanno alle località di tre province: Messina (6), Agrigento (1) e Ragusa (4).

Nel Messinese sono:

Alì Terme, Roccalumera, Furci Siculo, Santa Teresa di Riva, Lipari e Tusa;

Nell’Agrigentino Menfi;

nel Ragusano Modica, Ispica, Pozzallo e Ragusa.

Oltre ai comuni, hanno ricevuto la Bandiera blu anche 84 approdi turistici, due dei quali in Sicilia: