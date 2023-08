“Cittadini modello e servitori dello Stato”, Sicilia in lutto per gli agenti morti sulla Statale 385

Giovanni Barbanti, 38 anni; Giuseppe Spampinato, 49 anni; Pietro Tatoli, 48 anni: da Ignazio La Russa alla Polizia Penitenziaria nazionale, il cordoglio per la tragedia di Mineo.

Giovanni Barbanti, 38 anni; Giuseppe Spampinato, 49 anni; Pietro Tatoli, 48 anni: sono loro le vittime gli agenti di Polizia Penitenziaria vittime del tragico incidente avvenuto sulla Statale 385 tra Palagonia e Mineo. A questi tre uomini, uniti da una forte amicizia e da un lavoro difficile ma anche da un orribile destino, sono dedicati centinaia di messaggi di cordoglio di comuni cittadini, istituzioni e massime cariche dello Stato.

Ancora poche le notizie sulla dinamica del sinistro mortale e sui funerali delle tre vittime. Secondo una prima ricostruzione, a scontrarsi – nei pressi di Mineo – sarebbero state due auto, una Peugeot 208 e una Lancia Delta. Quattro le persone coinvolte nell’impatto: due – gli agenti Barbanti e Spampinato – sarebbero molti sul colpo; il terzo agente, da subito apparso grave, è deceduto poche ore dopo. Una quarta persona è rimasta ferita.

Il cordoglio per gli agenti vittime dell’incidente di Mineo

“A volte mancano le parole, ci si chiede solo il perché di un simile destino. Una tragedia per la nostra comunità che si stringe attorno alle famiglie per l’incommensurabile perdita. Cittadini esemplari, mariti e padri, tre lavoratori e servitori dello Stato”. Questo è il commento pieno di dolore del sindaco di Mineo, Giuseppe Mistretta, che si è trovato a dover commentare una tragedia incredibile proprio in un momento che per la città avrebbe dovuto essere di festa in occasione delle celebrazioni in onore della Santa Patrona.

Dolore anche nelle parole del Capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, Giovanni Russo: “Un terribile schianto ha strappato tre appartenenti al Corpo alle loro vite e all’affetto dei propri cari. Erano insieme, di ritorno dalla Casa Circondariale Piazza Lanza di Catania, dove prestavano servizio: Giovanni Barbanti, 38 anni; Giuseppe Spampinato, 49 anni; Pietro Tatoli, 48 anni. Lavoravano insieme e spesso tornavano insieme a fine servizio. Un’amicizia che andava oltre il fatto di essere colleghi e che ha legato i loro destini anche negli ultimi attimi di vita”, ha commentato esprimendo la massima solidarietà di tutta la Polizia Penitenziaria a livello nazionale.

Agli agenti vittime dell’incidente di Mineo ha voluto dedicare qualche parola anche il presidente del Senato, Ignazio La Russa: “Desidero esprimere le mie sentite condoglianze per la tragica scomparsa di tre agenti della Polizia penitenziaria avvenuta in provincia di Catania a seguito di un grave incidente stradale. La mia sincera vicinanza alle famiglie e all’Amministrazione penitenziaria”, scrive su Twitter.

Foto inviata da Franco Assenza, da Facebook