Sicilia, Minardo: “Ipotesi ritorno a ‘Strade sicure’ per Palermo e Catania”

"Uno strumento che ha già dimostrato la sua efficacia", ha detto il presidente della Commissione Difesa della Camera

“La recrudescenza di fenomeni criminali e della cosiddetta ‘mala movida’ che interessa i principali centri urbani siciliani impone di riflettere seriamente ad un ritorno all’impiego delle Forze Armate con l’operazione ‘Strade sicure’”. Lo afferma in una nota il presidente della Commissione Difesa della Camera dei Deputati, Nino Minardo.

“Come riportano gli organi di stampa – continua Minardo – in città come Palermo e Catania si susseguono, specie nelle ore notturne, numerosi furti e rapine che unite alla cosiddetta mala movida dei weekend estivi rischiano di ingenerare un clima di insicurezza e di preoccupazione permanente nei cittadini con gravi ripercussioni anche per la stagione turistica considerato che i flussi di turisti sono in costante aumento verso le mete siciliane. L’operazione ’Strade sicure’, che l’Esercito Italiano svolge ininterrottamente dal 2008 sul territorio nazionale, è uno strumento che ha già dimostrato la sua efficacia soprattutto nell’ottica della deterrenza e credo che vada necessariamente considerato come una possibile soluzione”.

Il Presidente della Commissione Difesa annuncia poi i prossimi passi: “in questi giorni mi confronterò con il sindaco di Palermo Roberto Lagalla e di Catania Enrico Trantino e avvierò le necessarie verifiche con i signori Prefetti, il Ministero della Difesa e lo Stato Maggiore dell’Esercito. Credo sia interesse di tutti restituire serenità ai nostri cittadini”conclude.