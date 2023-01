Sicilia, la neve c’è ma non basta: Madonie ed Etna, impianti ancora chiusi

Gli appassionati di sci devono ancora attendere per l'apertura degli impianti. Via libera invece per le escursioni e le ciaspolate.

Si è fatta attendere e finalmente è arrivata. La neve è scesa copiosa negli ultimi giorni. Complici le precipitazioni e le basse temperature che, finalmente, hanno raggiunto anche la Sicilia, sono arrivate le prime nevicate.

La situazione nelle stazioni sciistiche

Una manna per chi ama gli sport invernali e per l’indotto generato non solo dai ristoranti e dai rifugi in quota ma anche dai gestori degli impianti di risalita. Che ancora attendono per poter aprire. A piano Battaglia, sulle Madonie, da qualche giorno è operativo il campo scuola ma non seggiovia e ski lift.

Piano Provenzana: si resta in attesa

Nulla da fare ancora invece per il lato catanese: a Piano Provenzana, l’anno scorso letteralmente preso d’assalto, gli impianti di risalita sono ancora chiusi. La neve caduta nei giorni scorsi che ha ammantato l’Etna di bianco, non è infatti sufficiente all’apertura delle poste. Si attende anche in questo caso una nuova, abbondante nevicata. Ma domani 27 gennaio, è notizia di qualche minuto fa, aprirà il campo scuola.

Ciaspolate: le escursioni sulla neve

Ciaspole ed escursioni attive in entrambe le stazioni, però. La neve caduta è infatti sufficiente per altre attività in montagna, tra cui le matissime camminate con le ciaspole, che hanno preso sempre più piede negli ultimi anni.