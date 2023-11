Sicilia, Pogliese: “Giudizio positivo su manovra, da Fdi grande battaglia su caro voli”

“Giudico positiva la manovra finanziaria in Sicilia all’interno di una crisi economico finanziaria drammatica" dice Salvo Pogliese.

“Giudico positiva la manovra finanziaria in Sicilia all’interno, come a livello nazionale, di una crisi economico finanziaria drammatica che Schifani e Musumeci prima hanno ereditato e non certo determinato”. Lo afferma all’AdnKronos il senatore di Fratelli d’Italia Salvo Pogliese, coordinatore regionale del partito in Sicilia e già sindaco del capoluogo etneo, a margine del congresso provinciale di FdI.

Capitolo caro voli

“Credo che Fratelli d’Italia – aggiunge – si stia caratterizzando con alcune battaglie qualificanti: se penso al caro voli dove, grazie al governatore Schifani ma all’assessore Aricò e al vice ministro Bignami, per la prima volta si è concretizzato un atto amministrativo – evidenzia Pogliese – che potrà determinare una inversione di rotta con 33 milioni stanziati, 18 dallo Stato centrale e 15 dalla Regione siciliana grazie ad un emendamento che è stato approvato in Senato la settimana scorsa, e da 5 milioni e mezzo di incremento aggiuntivo con il 25% di sconti per tutti più un altro 25% aggiuntivo per alcune categorie”.

“Tutti segnali concreti – conclude Pogliese – di attenzione verso un tema fortemente sentito da tutto i siciliani”.