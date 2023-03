Sicilia classificata a rischio alto per Covid: ecco perché

Nel classico report settimanale del Ministero della Salute e dell'Iss c'è una "sorpresa" in relazione ai dati Covid in Sicilia.

Sicilia considerata regione a rischio alto per Covid nel report settimanale del Ministero della Salute e dell’Istituto Superiore della Sanità, ma per un motivo piuttosto particolare che non riguarda direttamente i tassi di ricoveri o l’incidenza dei casi registrati.

Ecco cosa emerge dal report.

Sicilia a rischio alto per Covid, ecco perché

Il documento rilasciato nelle scorse ore dal Ministero della Salute e dall’Iss giudica “non valutabile” l’isola per “mancanza di trasmissione di dati“. Per questo, quindi, “è equiparata a rischio altro”. L’altra Regione italiana attualmente classificata a rischio alto per Covid è la Liguria, in questo caso a causa di “molteplici allerte di resilienza”.

La situazione nel resto d’Italia

Sono 13 (Abruzzo, Basilicata, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, provincia Bolzano, Puglia, Toscana, Valle d’Aosta) le Regioni a rischio moderato e 6 (Calabria, Lazio, provincia di Trento, Sardegna, Umbria e Veneto) a rischio basso. Almeno un’allerta di resilienza è presente in 15 tra Regioni e Province autonome, altre 6 ne riportano molteplici.

L’incidenza di casi Covid è complessivamente in calo nella settimana tra il 17 e il 23 marzo 2023: 38 casi ogni 100.000 abitanti contro i 40 della settimana 10-16 marzo. L’Rt nei primi 14 giorni di marzo si è attestato pari a 0,96, in leggero aumento ma sempre sotto la soglia epidemica. In termini di ricoveri, la situazione appare stabile con un tasso di occupazione all’1,1% in Terapia Intensiva e al 4,1% in area medica.