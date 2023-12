In Sicilia ritorna la magia dei presepi viventi

La prima rappresentazione della Natività si fa risalire all’anno 1223, nel Rietino, per volontà di San Francesco. Tradizione, folklore e turismo si intrecciano in atmosfere suggestive e affascinanti

PALERMO – Quella del presepe vivente è una delle tradizioni più sentite e secolari presenti in Sicilia e che si rinnovano in occasione delle festività natalizie. Oltre a essere un momento di folklore e partecipazione per le comunità locali, rappresenta un’opportunità di crescita turistica in particolare per quelle piccole comunità isolane che, in occasione del Natale, riescono ad attirare numerosi visitatori siciliani e non.

La prima rappresentazione vivente della Natività al 1223 a Greccio

Secondo la tradizione, si fa risalire la prima rappresentazione vivente della Natività al 1223 a Greccio, piccolo borgo in provincia di Rieti. Sarebbe stata organizzata da San Francesco, con l’aiuto del castellano locale Giovanni Velita. Il Santo avrebbe pensato di rievocare la nascita di Gesù dopo una sua visita in Palestina avvenuta qualche tempo prima.

In Sicilia uno dei presepi viventi più suggestivi è quello che viene organizzato annualmente a Gangi, in provincia di Palermo. Quest’anno l’iniziativa “Da Nazareth a Betlemme” giunta alla sua XIII edizione si terrà nei giorni 26-27-28-29 dicembre 2023 e avrà come palcoscenico il centro storico medievale della località palermitana nominata nel 2014 come Borgo più bello d’Italia.

Imperdibile il presepe vivente di Cammarata

Imperdibile è poi la rappresentazione del presepe vivente di Cammarata, in provincia di Agrigento. Il presepe viene inscenato nella città a cavallo tra ‘800 e ‘900 e si snoda per le vie del centro storico grazie all’aiuto di numerosi figuranti – uomini, donne e bambini – che contribuiscono a riportare in auge costumi, usanze e sapori di un tempo. In questo ambiente riprendono vita anche gli antichi mestieri del calzolaio, del pastore e del falegname. L’appuntamento, giunto ormai alla 18esima edizione, si svolgerà nelle date del 26-26-28-30 dicembre 2023 e del 1-5-6 gennaio 2024.

Anche in provincia di Messina non mancano gli appuntamenti con il presepe vivente. Per gli amanti della tradizione una tappa obbligata è rappresentata da “Natale con gioia a Castanea”, nella piccola frazione peloritana di Castanea delle Furie. La manifestazione, giunta alla sua 32esima edizione, si terrà dal 25 dicembre 2023 al 7 gennaio 2024.

A Custonaci il presepe si svolgerà nella Grotta Mangiapane

A Custonaci, nel Trapanese, si svolge uno dei presepi viventi più longevi e conosciuti della Sicilia. La manifestazione, giunta alla sua 39esima edizione, si svolgerà nella Grotta Mangiapane, antico insediamento preistorico della zona, nei giorni del 25-26-27-28 dicembre 2023 e il 5-6-7 gennaio 2024. La storica manifestazione torna a svolgersi dopo tre anni di sospensione forzata a causa dell’emergenza pandemica da Covid-19.

Altrettanto affascinante è la rappresentazione della Natività che viene annualmente programmata a Sutera, in provincia di Caltanissetta. La manifestazione si svolge nel Rabato, il quartiere più antico del borgo siciliano, ai piedi della scenografica rupe di gesso del monte San Paolino.

L’ambientazione, anche in questo caso, è quella del primo ‘900, con la presenza di numerosi figuranti. Il presepe vivente di Sutera avrà luogo nei giorni del 26-27-29-30 dicembre 2023 e del 4-5-6 gennaio 2024.