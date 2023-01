Sicilia, Schifani annuncia: “Assessorato al Turismo ha annullato partecipazione a Cannes”

Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, ha annunciato che la Regione Siciliana non parteciperà al Festival del cinema di Cannes

La Regione Siciliana non parteciperà al Festival Internazionale del cinema di Cannes.

Dopo le polemiche e l’apertura dell’inchiesta da parte della Corte dei Conti sui 3,7 milioni di euro destinati dall’Assessorato al Turismo per l’evento “Sicily, Women and Cinema”, è arrivato qualche minuto fa l’annuncio del presidente Renato Schifani.

Il passo indietro è ufficiale, come confermato dal governatore, che proprio ieri aveva chiesto allo stesso assessorato di adottare la revoca in autotutela “di ogni atto potenzialmente produttore di danno e responsabilità in capo alla Regione Siciliana”.

Schifani: “Danno d’immagine c’è stato, ma italiani sappiano che in Sicilia c’è chi vigila”

“In ossequio alla mia direttiva di ieri, poco fa è arrivato dall’assessorato al Turismo il provvedimento di annullamento della partecipazione della Regione alla prossima edizione del Festival internazionale del cinema di Cannes – le parole a Rete 4 di Schifani – Il danno di immagine c’è stato, mi auguro che gli italiani sappiano che in Sicilia esiste un sistema di controllo istituzionale e anche politico che vigila. Purtroppo queste risorse sono state perse perché erano fondi europei e andavano utilizzati entro l’anno. Quello che mi dispiace è che questi provvedimenti siano intervenuti al 30 dicembre sostanzialmente senza alcuna concertazione all’interno della giunta”.