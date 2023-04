Sicilia, Siremar aumenta tariffe da 1 Maggio, sindaco Favignana chiede incontro a Regione

Il primo cittadino Francesco Forgione: "Richiesto incontro urgente alla Regione che coinvolga tutti i sindaci delle isole siciliane"

“Preoccupazione e indignazione” del sindaco di Favignana Francesco Forgione per il rincaro delle tariffe preannunciato dalla Siremar a partire dal primo maggio. “L’aumento del 18 per cento su tutti i i biglietti delle tratte incluse nella convenzione statale è inaccettabile – sottolinea il primo cittadino – Una decisione che ci sorprende e che contestiamo sia per i modi che per i tempi, una vera provocazione alla vigilia della stagione estiva che rischia di comportare gravi danni economici per le Egadi e per tutte le isole siciliane che vivono di turismo”.

Sindaci isole siciliane a raccolta

“La comunicazione, pervenuta ai nostri uffici solo nella giornata di ieri, ci ha impedito di intervenire per tempo ma faremo tutto ciò che è possibile per evitare che la nostra comunità isolana sia ulteriormente penalizzata” aggiunge Forgione che chiede “un incontro urgente” alla Regione “che coinvolga tutti i sindaci delle isole siciliane per trovare al più presto una soluzione che non ricada sulle popolazioni e le attività economiche e commerciali”.