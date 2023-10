Sicilia, torna l’allerta meteo nell’isola

Calano le temperature in Sicilia e arriva il maltempo. La Protezione Civile ha rilasciato il bollettino di allerta meteo valido per domani.

Calano le temperature in Sicilia e arriva il maltempo. La Protezione Civile ha rilasciato il bollettino di allerta meteo per rischio idrogeologico valido per domani, domenica 22 ottobre 2023, dalle 00:00 alle 24:00.

Si prevede il persistere di precipitazioni da sparse a diffuse, a prevalente carattere temporalesco. Nello specifico gli eventi colpiranno i settori settentrionali. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, locali grandinate, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento.