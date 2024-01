In Sicilia torna la neve, ecco dove ammirarla

Tra natura e turismo, le migliori occasioni per una “fuga” post natalizia

PALERMO – Si è fatta attendere per settimane ma, alla fine, la neve è arrivata anche in Sicilia. Dopo una prima parte di stagione invernale contraddistinta da temperature relativamente miti, il gelo è giunto finalmente anche alle nostre latitudini. L’aria fredda proveniente dall’Artico ha contribuito a imbiancare i principali rilievi montuosi dell’Isola e, secondo le previsioni, potrebbe giungere anche a bassa quota entro la seconda parte della settimana.

La comparsa della neve in Sicilia rappresenta una buona notizia per tutti gli amanti della coltre bianca e, in particolare, per chi ha la possibilità di trascorrere qualche giorno in tranquillità lontano dai ritmi serrati della città. Un’occasione d’oro anche per chi non ha avuto modo di fare una pausa durante le festività natalizie o per chi, in alternativa, preferisce approfittare del weekend per ritagliarsi qualche momento di benessere in compagnia della famiglia.

Sono numerosi i luoghi in Sicilia dove è possibile godere a pieno delle bellezze naturali, rese ancora più affascinanti dalla presenza della neve.

Il punto per eccellenza dove ammirare un panorama mozzafiato è certamente l’Etna. Il vulcano attivo più alto d’Europa – 3.357 metri sul livello del mare – è una delle principali mete turistiche non solo della Sicilia, ma dell’intero Mediterraneo.

Famosa per le sue eruzioni e le meravigliose fontane di lava, nel corso del periodo invernale “a muntagna” (così viene chiamato l’Etna da chi risiede lungo le sue pendici) si colora di bianco sui fianchi e consente a migliaia di turisti di vivere un’esperienza simile a quella che è possibile sperimentare sulle catene montuose delle Alpi o degli Appennini dello Stivale, con paesaggi a dir poco fiabeschi. Sempre sull’Etna, poi, è possibile sciare grazie alla presenza delle strutture dedicate a questo sport.

Ma la Sicilia non è soltanto Etna. A poca distanza, lungo il versante settentrionale dell’Isola, in provincia di Messina, la catena montuosa dei Nebrodi rappresenta un altro luogo ideale dove poter vivere un’esperienza unica, immersi tra flora e fauna.

Sempre in Sicilia, poi, è impossibile non citare le Madonie, nel Palermitano. Anche qui, con le condizioni climatiche favorevoli, è possibile ammirare la neve e immergersi in un ambiente incantato.

Etna, non solo vulcano. Dalla montagna al mare

Nell’immaginario comune all’Etna vengono associati il fervore tipico del vulcano e le spettacolari eruzioni immortalate dagli obiettivi fotografici di residenti e turisti.

In realtà il “gigante buono” che domina la costa orientale della Sicilia e ricadente nell’omonimo Parco rappresenta una delle mete invernali predilette dai vacanzieri.

Sia il versante settentrionale che quello meridionale, infatti, sono visitabili in occasione delle escursioni in compagnia di guide specializzate e garantiscono una vista mozzafiato. Guardando a Est, infatti, è possibile ammirare l’intera fascia costiera isolana, dallo Stretto di Messina fino alle zone marittime del Siracusano.

Inoltre, chi ama sciare, ha la possibilità di approfittare della presenza di impianti sciistici e di risalita. Sono due i comprensori turistico-sportivi realizzati sui fianchi dell’Etna. Uno è quello del versante Nord, a Piano Provenzana (Linguaglossa), l’altro si trova a Sud, a Nicolosi.

Madonie, tra fiocchi e sport. Luogo d’incanto nell’Isola

La catena montuosa delle Madonie rappresenta l’ultima estensione dell’Appennino siciliano ed è meta annuale di turisti ed escursionisti.

L’area – immersa nel Parco delle Madonie – presenta numerosi punti di interesse naturalistico e diverse aree attrezzate dov’è possibile trascorrere le giornate in pieno relax.

Piano Battaglia, frazione del Comune di Petralia Sottana, è una rinomata località turistica e sportiva. Qui è possibile fare trekking e dilettarsi negli sport invernali.

La zona è dotata di una stazione sciistica con piste e impianti di risalita che sono stati totalmente rinnovati negli scorsi anni. Il luogo rappresenta il secondo comprensorio sciistico della Sicilia dopo quello realizzato sull’Etna e l’unico della Sicilia settentrionale.

La seggiovia di Piano Battaglia è molto capiente e collega il punto con la cima di monte Mufara, a 1.865 metri sul livello del mare.

Una passeggiata nei Nebrodi, dove la natura si rivela

MESSINA – I Nebrodi sono un complesso montuoso siciliano posizionato lungo il versante settentrionale dell’Isola, in provincia di Messina, tra le Madonie a Ovest e i Peloritani a Est. Il paesaggio è caratterizzato dalla dolcezza dei rilievi, modellati nel corso dei secoli dall’azione degli agenti atmosferici. Alle vette si alternano ampie vallate e corsi d’acqua che si riversano, poi, nel mar Tirreno.

L’area è immersa nel Parco dei Nebrodi, la più grande area protetta della Sicilia. Qui i visitatori potranno ammirare la grande varietà della fauna presente, dai mammiferi (volpi, lepri, conigli, donnole e altre specie) dai rettili (testuggine in primis).

Anche sui Nebrodi è possibile assistere allo spettacolo delle nevicate. La “magia” non riguarda soltanto le zone naturali. A imbiancarsi, ogni anno, è pure il centro abitato di Floresta, il Comune più alto della Sicilia (1.275 metri sul livello del mare). Qui, in occasione di cadute abbondanti, riescono a dopositarsi anche oltre 100 centimetri di neve.