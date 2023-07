Sicilia: Urso, polo sviluppo principale per l’economia digitale e green

“C’è la connettività del territorio se pensiamo ai cavi digitali sottomarini che uniranno l’Europa all’Africa e l’Asia" dice Adolfo Urso.

“C’è la connettività del territorio se pensiamo ai cavi digitali sottomarini che uniranno l’Europa all’Africa e l’Asia attraverso il mediterraneo. In tutto questo contesto l’Italia e la Sicilia sono centrali e ritengo che nei prossimi anni la nostra regione possa diventare un polo di sviluppo principale in Italia e tra i primi in Europa per quanto riguarda l’economia digitale e quella green”. Lo afferma a Catania il ministro per il Made in Italy e sviluppo economico Adolfo Urso.

“Abbiano qui due grandi aziende di successo – aggiunge – un ecosistema particolarmente favorevole se pensiamo a Catania con l’Universita’ l’Etna valley, l’Stm e pure l’Enel che qui nel capoluogo etneo ha insediato un grande stabilimento europeo di pannelli solari”.

“Non è un caso – conclude – che Catania sia diventata una realtà avanzata nel campo dell’economia green e della teconologia digitale”.