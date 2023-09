Sicilia, via ai lavori di completamento della diga di Pietrarossa

I lavori alla diga di Pietrarossa si concluderanno entro marzo 2026, in coerenza con gli obiettivi previsti dal Pnrr

Sono stati consegnati oggi, in via definitiva, i lavori di completamento della diga di Pietrarossa nei comuni di Aidone e Mineo a confine fra le province di Enna e Catania. Si tratta di una delle grandi incompiute del sistema idrico della Sicilia. Lo rende noto il Mit in un comunicato.

Dopo la sottoscrizione del contratto tra la Regione Siciliana e il raggruppamento di imprese aggiudicatrici nel termine del 30 giugno 2023, secondo programma, si è proceduto lo scorso 21 luglio alla consegna parziale dei lavori, limitata alle aree nella piena disponibilità̀ della Stazione appaltante, per le perimetrazioni di cantiere e per avviare le preparazioni logistiche necessarie all’avvio del cantiere.

Ecco quando si completeranno i lavori alla diga

Nei primi giorni del mese di settembre, sono poi state acquisite le restanti aree. I lavori si concluderanno entro marzo 2026, in coerenza con gli obiettivi previsti dal Pnrr. Sbloccare i cantieri e concludere opere che il territorio attende da decenni: sono obiettivi che il Vicepremier e Ministro Matteo Salvini è determinato a raggiungere.