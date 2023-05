Siciliani alla guida avvisati: ecco la mappa degli autovelox per evitare le multe

Nuovi controlli e provvedimenti contro l'alta velocità sulle strade e autostrade siciliane.

Da lunedì 15 maggio a domenica 21 maggio automobilisti alla guida avvisati su dove saranno posizionati in giro per l’Isola i dispositivi per rivelare la velocità dei veicoli. La polizia di Stato ha pubblicato il nuovo elenco con le postazioni di autovelox, telelaser e trumcam. Rivelatori che sono posizionati sia sulle strade statali che sulle autostrade, oltre ai cartelli posti in prossimità delle postazioni. In tal modo le forze dell’ordine cercano di fare prevenzione rendendo pubbliche anzitempo le tratte monitorate.

Gli strumenti dissuasori

La polizia stradale utilizza questi strumenti per il controllo puntuale della velocità: Autovelox 104/C; Autovelox 105; Autovelox 106; Telelaser; Telelaser Trucam. Ogni settimana viene pubblicata la programmazione dei servizi di controllo della velocità con le apparecchiature mobili indicando le strade e le giornate dello svolgimento dei servizi.

Multe salate ma non solo

Le multe sono diverse a seconda del livello di superamento della velocità e possono arrivare fino a un massimo di 3.382 euro più la sospensione della patente da 6 a 12 mesi per chi viaggia a oltre 60 Km/h in più del limite previsto.