Sicindustria, è morto Gregory Bongiorno: presidente dal maggio 2021

Gregory Bongiorno, 47 anni, è venuto a mancare improvvisamente a Castellammare del Golfo (Trapani). Era alla guida di Sicindustria dal maggio del 2021.

Presidente Giovani Imprenditori di Confindustria Trapani

Laurea in Economia aziendale, imprenditore nel settore dei servizi pubblici locali, Bongiorno era amministratore della Agesp spa, azienda con 300 dipendenti. Nel mondo confindustriale ha ricoperto il ruolo di presidente del Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Trapani, presidente di Confindustria Trapani e attualmente ricopriva l’incarico di vicepresidente nazionale dell’associazione di categoria Confindustria Cisambiente. Era componente del comitato credito e finanza di Confindustria a Roma. Avrebbe compiuto 48 anni nel mese di febbraio.

Il governatore Schifani: “Brillante imprenditore”

«Apprendo con profonda tristezza della scomparsa di Gregory Bongiorno, 47 anni, venuto a mancare improvvisamente. Brillante imprenditore, Bongiorno è stato apprezzato per il suo impegno negli organismi di categoria al servizio dei colleghi. Alla famiglia, a Sicindustria e al mondo delle imprese che ne ha stimato la sua opera vanno le più sentite condoglianze da parte mia e del governo regionale». Lo dice il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani.

Il sindaco di Palermo: “Prematura scomparsa lascia sgomenti”

“La prematura scomparsa del presidente di Sicindustria Gregory Bongiorno lascia sgomenti. Un grande vuoto per l’industria siciliana. Il mio ricordo personale e’ legato a un imprenditore che ha impiegato tutte le sue forze per rilanciare un mondo dell’impresa affinché fosse più sano e più moderno. Alla sua famiglia esprimo tutta la mia vicinanza e quella dell’amministrazione comunale in questo momento di dolore”. Lo ha detto il sindaco di Palermo Roberto Lagalla.

Il presidente dell’aeroporto di Trapani Birgi: “Grande professionista”

“Esterrefatti apprendiamo la notizia della prematura scomparsa di Gregory Bongiorno che, solo pochi giorni fa, è stato presente all’assemblea che ha confermato il vertice di Airgest, in rappresentanza di Confindustria. Uomo garbato, elegante e grande professionista era sempre pronto ad offrire un consiglio e il suo supporto per il bene dell’aeroporto e del nostro territorio. Lascia un ricordo indelebile. Anche a nome di tutti i lavoratori di Airgest che hanno avuto l’onore di conoscerlo ed apprezzarlo esprimo alla famiglia il nostro più profondo cordoglio” afferma il presidente dell’aeroporto di Trapani Birgi, Salvatore Ombra ricordando l’imprenditore Gregory Bongiorno scomparso oggi.