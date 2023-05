“Sicurezza Energetica e Transizione Energetica nel Polo industriale”: assemblea di Confindustria Siracusa il 12 maggio

I temi dell’energia, di rilevanza strategica per il Polo industriale di Siracusa, al centro dell’Assemblea pubblica di Confindustria Siracusa

I temi dell’energia, di rilevanza strategica per il Polo industriale di Siracusa, al centro dell’Assemblea pubblica di Confindustria Siracusa che si terrà venerdì 12 maggio, con inizio alle 9,30 nella sede dell’azienda Irem SpA in Via Stentinello, a Siracusa, con la partecipazione del Presidente della Regione Siciliana Renato Schifani e del Ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso.

All’attenzione della platea, l’impatto sul territorio della transizione per valutare l’insieme delle opzioni percorribili per raggiungere gli obiettivi della decarbonizzazione, attraverso un uso efficiente delle risorse economiche ed un’attenzione alle tematiche sociali. Il tema vedrà la politica nazionale e regionale discutere con gli imprenditori sul “futuro prossimo” della nostra economia legata al Polo industriale, per salvaguardare l’importante patrimonio di competenze e la competitività delle Piccole e Medie Imprese. Un tema che ha un impatto anche sull’economia regionale, che richiede capacità di visione e che deve tener conto del “fattore tempo”, oltre che considerare le risorse economiche da mettere in campo.

Dopo il video messaggio del Presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, l’apertura dei lavori sarà a cura di Diego Bivona, Presidente di Confindustria Siracusa. La tavola rotonda successiva, moderata da Sebastiano Barisoni, Vice Direttore Esecutivo di Radio24 e il Sole 24 ore, vedrà dibattere dello scenario energetico e del sostegno agli investimenti per le PMI Claudio Spinaci Presidente di UNEM, Aurelio Regina Presidente del gruppo tecnico Energia di Confindustria, Mario Pagliaro del CNR Sicilia e Academia Europaea, Salvatore Malandrino General Manager Sicilia di Unicredit.

Le prospettive dei principali player del Polo industriale di Siracusa saranno al centro della seconda tavola rotonda che vedrà partecipare Rosario Pistorio AD Sonatrach Raffineria Italiana, Angelo Taraborrelli Presidente di Isab, Paolo Baldrati Direttore industriale Versalis, Sergio Corso VP Program Director Sustainability Sasol Italy e Renato Sturani Chief Operating OfficerErg.

A seguire interverrà Alberto Marenghi, Vice Presidente di Confindustria per l’Organizzazione, lo Sviluppo e il Marketing.

Chiuderanno l’Assemblea gli interventi del Presidente della Regione Renato Schifani e del Ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso. L’invito con il programma in allegato.