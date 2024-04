La sicurezza sul luogo di lavoro al centro della cultura EniMed

Tre pilastri: consolidamento leadership, rafforzamento competenze e implementazione di tecnologie e progetti innovativi in ambito Hse

Eni Mediterranea Idrocarburi (EniMed) è la società del gruppo Eni che si occupa della produzione e del trattamento degli idrocarburi in Sicilia. Dal Centro Direzionale di Gela sono indirizzate e coordinate le operazioni svolte nei 4 Centri Olio, 3 piattaforme offshore e 3 Centrali Gas distribuite sul territorio. Inoltre, la società è impegnata nello sviluppo del progetto offshore gas Argo Cassiopea.

Sicurezza sul posto di lavoro valore imprenscindibile per Eni e EniMed

EniMed opera con avanzate tecnologie mirate all’efficienza dei processi tecnici e alla salvaguardia dell’ambiente, nonché alla salute e alla sicurezza dei lavoratori ed è certificata ISO 14001 e OHSAS 18001. La sicurezza sul posto di lavoro non è solo una priorità, ma un valore imprescindibile per Eni ed EniMed. Per migliorare e aggiornare in maniera continuata gli aspetti relativi alla sicurezza delle persone e raggiungere quindi l’obiettivo “zero incidenti”, è pertanto fondamentale rafforzare la cultura HSE (Health, Safety, Environment) agendo sul comportamento delle persone in quanto il fattore umano, con tutte le sue sfaccettature, è alla base della maggior parte degli incidenti che avvengono nell’industria.

A tal fine, l’impegno di EniMed, in tema di sviluppo della cultura della Sicurezza, è fondato su tre cardini fondamentali quali il consolidamento della leadership, il rafforzamento delle competenze e l’implementazione di tecnologie e progetti innovativi in ambito HSE. EniMed promuove l’utilizzo di diverse metodologie e sistemi utili alla riduzione e gestione dei rischi presenti nel corso delle attività nonché la promozione e il rafforzamento della cultura della sicurezza attraverso il coinvolgimento attivo delle Imprese dell’indotto, in una condivisione d’intenti tra dipendenti, contrattisti e stakeholder locali dove ogni lavoratore è chiamato a essere un “Safety Leader” e a promuovere le tematiche HSE nel suo ambito di lavoro quotidiano.

EniMed, oltre a impegnarsi costantemente nella promozione dei migliori standard di sicurezza anche in ottica predittiva, grazie alle nuove tecnologie oggi disponibili, pone particolare attenzione alla valorizzazione e alla gestione tempestiva di tutti i segnali deboli identificati nei diversi siti ritenendoli alla base di un approccio costruttivo e virtuoso, orientato al miglioramento delle condizioni di sicurezza.

Le principali iniziative di sicurezza implementate in EniMed sono:

– Il Patto per la sicurezza e l’ambiente, iniziativa chiave che rappresenta un modo dinamico e innovativo di gestire la sicurezza nei lavori in appalto, finalizzato a migliorare la sicurezza e la gestione ambientale. L’iniziativa mira a rafforzare la consapevolezza, la promozione e l’applicazione della cultura della sicurezza delle imprese appaltatrici e del personale coinvolto in tutti i luoghi di lavoro Eni al fine del miglioramento delle performance di sicurezza relative alle imprese appaltatrici al fine di perseguire l’obiettivo “zero incidenti”. Il Patto prevede il costante monitoraggio dei comportamenti e le azioni dei lavoratori oltre che la valutazione complessiva delle prestazioni dell’impresa tramite l’Indice Prestazioni Sicurezza e Ambiente (IPS).

– La digitalizzazione dei Processi HSE: attraverso nuovi device tablet di cui dotare i siti operativi per poter consentire una diffusione ed un utilizzo capillare del sistema di permesso di lavoro elettronico e della “App HSE Eni”. L’adozione dei nuovi device estenderà l’utilizzo dei sistemi digitali anche in aree attualmente non raggiungibili, comporterà una riduzione degli impatti ambientali (es. mancata emissione di permessi di lavoro cartacei) e renderà fruibile al personale Eni, sia dipendente sia contrattista, il materiale formativo HSE (es. Golden Rules Eni) promuovendo ed accrescendo la cultura HSE.

– L’iniziativa “Elmetto d’oro” che prevede la premiazione dei lavoratori che nel corso dell’attività si sono distinti per proattività, supporto, commitment sulle tematiche HSE e promozione della stop work authority. Nello scorso mese di Marzo 2024, alla presenza del management Eni, sono stati premiati presso il Cantiere Cassiopea, 3 lavoratori di 3 ditte contrattiste.

Tra le iniziative messe in campo da EniMed nell’ambito del Patto per la Sicurezza e l’Ambiente, va segnalata “Campagna di comunicazione AMNIL – Safety testimonial” organizzata in collaborazione con ANMIL, la “Associazione Nazionale tra lavoratori Mutilati ed Infortunati sul Lavoro” che si è svolta a Gela il mese scorso presso il Centro Direzionale EniMed, il Nuovo Centro Olio ed i Cantieri del Progetto Cassiopea, ha coinvolto il personale della società e i contrattisti. I formatori ANMIL hanno promosso la cultura della sicurezza condividendo le proprie testimonianze direttamente con i lavoratori in sito.

L’ANMIL nasce nel 1943 e da allora si occupa della tutela delle vittime di incidenti sul lavoro, di quanti hanno contratto una malattia professionale e delle loro famiglie, nonché dei superstiti delle persone morte a causa del lavoro, fornendo servizi di consulenza, assistenza e sostegno.