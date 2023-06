Sicurezza stradale, Salvini: “Codice può essere operativo dall’autunno”

"Regole non liberticide: se si guida drogati non inno a libertà ma cretinismo" afferma il ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini.

Quando potrà essere operativo il mio codice della strada? “Dall’autunno se il Parlamento approva in fretta tutte le nuove regole. Che non sono regole liberticide, come leggevo oggi su di un giornale. Guidare ubriaco, o drogato, magari contromano non è un inno alla libertà ma cretinismo, cerchiamo di riportare un po’ di regole in strada”. Così a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, il ministro delle Infrastrutture, senatore e leader della Lega Matteo Salvini.