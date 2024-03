Sidra, sospensione del servizio nell’hinterland di Catania: ecco dove mancherà l’acqua

La Sidra ha comunicato che nella giornata odierna verrà sospeso il servizio idrico in diverse zone dell'hinterland di Catania

Nella giornata di oggi, lunedì 18 marzo 2024, in diverse zone dell’hinterland di Catania mancherà per qualche ora l’acqua. A comunicarlo è stata la stessa Sidra, che ha annunciato luoghi e orari in cui avverrà la sospensione del servizio idrico.

Ecco dove mancherà l’acqua a Catania: la nota Sidra

“Si comunica – si legge nella nota Sidra – che a causa della presenza di perdite sulla rete e alla carenza di risorse idriche, in data odierna verrà sospesa l’erogazione idrica alle utenze ricadenti presso le seguenti aree nelle fasce orarie contestualmente indicate;



dalle ore 14:00 alle ore 21:00:

Area del Comune di Gravina di Catania presso le vie Gramsci, Coviello, Fratelli Bandiera, Etnea, Sanfilippo, Oberdan e traverse limitrofe



Area del Comune di Catania presso le vie Barriera, Brescia, Como, Pavia, Galermo (parte alta) Sebastiano Catania (parte alta), Poggio Lupo e traverse limitrofe

Area del Comune di Misterbianco presso le vie Della Zagara, Belsito, Portella della Ginestra e traverse limitrofe.



Stasera dalle ore 21:30 fino alle ore 06:00 di domattina:



Stasera dalle ore 21:30 fino alle ore 06:00 di domattina: Area del Comune di Sant’Agata Li Battiati presso le vie Barriera del Bosco, Corsaro, Balatelle, Leucatia Croce, Lavatoio, Lo Jacono, Einaudi, Sturzo e traverse limitrofe

Area del Comune di Catania presso le vie Due Obelischi, Del Bosco, Leucatia, Pietro Novelli, Marchesi, Taranto, De Logu, Barletta, Nava, Cecchi e traverse limitrofe



Stasera dalle ore 23:00 alle ore 06 :00 di domattina:

Stasera dalle ore 23:00 alle ore 06 :00 di domattina: Area del Comune di San Giovanni La Punta (con esclusione delle zone Balatelle, Duca degli Abruzzi e traverse limitrofe).