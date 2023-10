Donna di 80 anni muore al Papardo dopo tre interventi, aperta inchiesta: presto autopsia

I figli di Silvana Billirè hanno presentato una denuncia per riuscire a fare luce sulla morte della madre. Indagini in corso.

Una donna di 80 anni, Silvana Billirè, è morta nei giorni scorsi all’ospedale “Papardo” di Messina dopo essere stata sottoposta a tre interventi chirurgici.

L’accertamento e l’operazione

Secondo la ricostruzione dei fatti, la vittima si era inizialmente sottoposta a una Tac a inizio settembre 2023 quando le venne riscontrato un rigonfiamento sospetto all’addome.

All’esito del risultato, alla donna sarebbe stata trovata una “strozzatura” e, per evitare l’inserimento di una sacca, i medici optarono per un’operazione chirurgica.

Gli altri interventi e il decesso

A seguito di questo intervento, la paziente sarebbe stata sottoposta ad altri due interventi ma, a causa di alcune complicanze, il quadro clinico di Silvana Billirè sarebbe precipitato fino alla morte sopraggiunta il 2 ottobre scorso.

I figli della donna hanno quindi presentato una denuncia alla Polizia al fine di effettuare accertamenti per determinare le cause del decesso. Nei prossimi giorni verrà conferito l’incarico per l’autopsia-