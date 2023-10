Simula rapina e si impossessa di parte dell’incasso, arrestato autotrasportatore nel Palermitano

Secondo gli inquirenti lui stesso si era impossessato di parte dell’incasso della società per cui lavorava, occultando oltre 700 euro

I Ccrabinieri della Compagnia di Termini Imerese, hanno arrestato un autotrasportatore 34enne palermitano per i reati di appropriazione indebita e simulazione di reato. L’uomo aveva denunciato, che mentre effettuava delle consegne, in contrada Molara di Termini Imerese, con un autocarro della ditta per cui lavorava, due soggetti a bordo di uno scooter, travisati e armati di coltello, lo avevano costretto a fermarsi rapinandolo dell’incasso e dandosi immediatamente alla fuga.

Le indagini dei carabinieri

I militari dopo aver esaminato i diversi impianti di videosorveglianza presenti nella zona, rilevato le sue numerose dichiarazioni incongruenti, e dopo aver effettuato una perquisizione sullo stesso automezzo condotto dal corriere, riuscivano a ricostruire i fatti realmente accaduti; ossia che lui stesso si era impossessato di parte dell’incasso giornaliero della società per cui lavorava, occultando la somma di oltre 700 euro. L’arresto è stato convalidato dal Giudice del Dibattimento del Tribunale di Termini Imerese.