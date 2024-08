VIDEO | Dalla cenere alla lotta ai rifiuti, il sindaco di Catania ospite del Forum di QdS

Il primo cittadino del capoluogo etneo intervistato sul futuro della città di Catania e sulle emergenze che interessano l'area.

Il sindaco di Catania, Enrico Trantino, è l’ospite dell’ultimo Forum del Quotidiano di Sicilia. Intervistato dal direttore Carlo Alberto Tregua e dal vicedirettore Raffaella Tregua, il primo cittadino ha discusso di alcune tematiche di primaria importanza per la città e, naturalmente, di alcune delle emergenze che interessano il capoluogo etneo.

Tra i temi trattati l’emergenza cenere dovuta all’intensa attività dell’Etna nel corso delle ultime settimane: su questo punto, il sindaco della Città Metropolitana auspica un intervento congiunto con gli altri sindaci dell’area etnea per affrontare la questione in maniera sistematica e limitare i disagi dei cittadini. Al centro dell’attenzione anche gli importanti temi dei rifiuti e della siccità: “Hanno riempito le città di rifiuti e l’hanno svuotate di acqua“, è il commento del direttore Tregua. Dopo la vicenda della discarica di Lentini e tutte le conseguenze emerse, Trantino conferma: “Su questo stiamo facendo un’azione concentrica specifica”. Durante il Forum, il primo cittadino di Catania parla anche delle prospettive del Comune, dalle future assunzioni (come quelle previste dopo il concorso per vigili urbani) ai progetti infrastrutturali in programma.

Il Forum completo con il sindaco Trantino sarà disponibile nei prossimi giorni, in edicola e su QdS.it.

