Sinergie turistiche sull’asse Scicli-Malta

La locale sezione di Confcommercio ha partecipato ai lavori del tavolo maltese promosso da Mediterranean tourism foundation sulle nuove politiche di settore. Presidente Russino: “Sfruttiamo al massimo l’opportunità”

SCICLI – Allargare i confini turistici per favorire sempre più presenze nel nostro territorio. Si muove con questa consapevolezza la Confcommercio sezionale di Scicli che, guidata dal presidente Daniele Russino, ha partecipato, a Malta, ai lavori del tavolo sulle nuove politiche turistiche, promosso da Mediterranean tourism foundation.

“Assieme alla vicepresidente sezionale Roberta Buscema – ha sottolineato il presidente Russino – abbiamo preso parte alle attività di un tavolo in cui si progettava la creazione di un hub del Mediterraneo che possa collegare le varie realtà politiche ed economiche dell’intero bacino preso in considerazione. Un progetto molto interessante che vedrà senz’altro Scicli, ma anche il territorio della provincia di Ragusa, in primo piano”.

Durante i lavori, tra l’altro, gli esponenti dell’organismo intermedio hanno avuto modo di mettere in evidenza il progetto in via di sviluppo proprio con Mtf. La due giorni, con al centro la ‘Vita mediterranea: l’equilibrio tra turismo e ambiente e la pace nel Mediterraneo’, è stata l’occasione per la consegna del Great sea award 2023 al presidente regionale Confcommercio Sicilia Gianluca Manenti.

“Abbiamo concluso i lavori del tavolo – ha aggiunto ancora Daniele Russino – evidenziando le parole di Giorgio La Pira, il sindaco santo originario di Pozzallo, sulla pacificazione del Mediterraneo. Il riconoscimento che Mtf Malta ha tributato a Confcommercio è il risultato di un impegno durato un intero anno e che abbiamo cercato di portare avanti anche come realtà sezionale. La nostra visione non si è limitata alla prospettiva imprenditoriale, ma ha abbracciato anche aspetti politici e sindacali, coinvolgendo attivamente Confcommercio Ragusa e Confcommercio Sicilia.

“Quest’idea, ora in fase embrionale – ha continuato Russino – è aperta a tutto il sistema di Confcommercio Sicilia, naturalmente anche per Ragusa e tutte le varie articolazioni. Permettetemi di sottolineare il potenziale straordinario di questa attività. Ringraziamo Confcommercio Sicilia e il presidente regionale Gianluca Manenti per avere condiviso tale importante percorso. Abbiamo ribadito la nostra disponibilità a chiunque voglia contribuire con idee e visioni – ha concluso il presidente Russino – per sfruttare al massimo una meravigliosa opportunità di crescita per la nostra organizzazione. Voglio ringraziare tutti coloro che ci hanno creduto e che hanno condiviso con noi questa visione”.