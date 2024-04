Sinner è il numero 2 del mondo: il trionfo italiano a Miami

Nessun tennista italiano ha mai raggiunto una posizione del genere nel ranking internazionale.

Jannik Sinner ha vinto il torneo Atp 1000 di Miami, battendo in finale il bulgaro Grigor Dimitrov per 6-3 6-1. Con questo successo, da oggi il 22enne è il numero 2 del mondo, sorpassando lo spagnolo Carlos Alcaraz.

Nessun tennista italiano ha mai raggiunto una posizione del genere nel ranking internazionale. “Sono orgoglioso del risultato – ha detto Sinner-, ho cominciato la settimana soffrendo un po’, ma con il proseguire del torneo mi sono sentito sempre meglio e oggi penso di avere giocato davvero bene”.

La vittoria di Sinner a Miami

È stata la sua terza finale a Miami e la sua prima vittoria. Il tredicesimo titolo per lui, compreso lo Slam dell’Australian Open. All’inizio del match Dimitrov aveva cominciato con veemenza, mettendo in difficoltà l’italiano e sprecando una palla break. Poi però Sinner ha cominciato a martellare ed il match è stato tutto in discesa per lui.

Ma Sinner sa che non è ancora il momento di fare bilanci, nonostante lo storico secondo posto del ranking, dietro Djokovic. Il futuro, comunque, sembra sorridere all’azzurro.