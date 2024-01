Siracusa, abusi sessuali su una cliente: scarcerato avvocato civilista

Ordinanza annullata dal Tribunale del Riesame

Scarcerato dal Tribunale delle Libertà l’avvocato civilista di Siracusa, sottoposto a fine dicembre

2023 alla misura degli arresti domiciliari per violenza sessuale nei confronti di una cliente. Il fatto

risale allo scorso settembre allorquando l’avvocato, ricevendo presso il suo studio la donna,

avrebbe approfittato della propria qualità per soggiogare la vittima per poi costringerla a

consumare un rapporto sessuale contro la volontà della predetta.

Ordinanza annullata

Il Tribunale del Riesame, non condividendo le motivazioni del Gip, ha annullato l’ordinanza disponendo la messa in libertà dell’indagato per mancanza dei gravi indizi del reato contestato, dubitando dell’attendibilità del racconto della vittima. Data, in ogni caso, per assodata la consumazione di un rapporto sessuale tra i due, si è riproposto il problema, ormai particolarmente sentito, del consenso della persona offesa e delle modalità di manifestazione dello stesso.