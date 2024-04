Siracusa, acquisti di beni e servizi, approvato il programma

Prosegue la discussione al Consiglio comunale di Siracusa. La proposta ammonta in totale a quasi 100 mln di euro e la spesa sarà incentrata tra l’anno in corso e quello futuro.

SIRACUSA – Prosegue la discussione da parte del Consiglio comunale di Siracusa sugli atti propedeutici al bilancio pluriennale di previsione 2024-2026. Infatti, dopo l’approvazione del piano delle alienazioni e della valorizzazione degli immobili comunali, il confronto è ripreso con il programma triennale degli acquisti dei beni e dei servizi.

La proposta, che è stata illustrata ai consiglieri dal vice sindaco Edy Bandiera, ammonta a quasi 100 milioni di euro per circa 130 interventi, spesa quasi interamente concentrata tra l’anno in corso e il 2025 rispettivamente con 46,8 e 51,2 milioni di euro.

Poco più della metà dell’intero ammontare proviene da fondi del bilancio comunale (51,4 milioni), spesa che, anche in questo caso è concentrata tra il 2024 (21,9 milioni) e il prossimo (27,9 milioni). Ammontano a 43,2 milioni circa la uscite per beni e servizi pagate da varie fonti di finanziamento; nel 2024 saranno spesi 23,4 e nel 2025 19,8. Dopo gli interventi dei consiglieri Ferdinando Messina, Angelo Greco, Ivan Scimonelli e Andrea Firenze si è passati alla valutazione degli emendamenti presentati.

Il Consiglio ha dato il nulla osta, su proposta di Imbrò, a un servizio cosiddetto di “noleggio con conducente” per gli studenti delle frazioni di Belvedere e Cassibile, per un ammontare di 74 mila euro nel 2024 e di 146 mila nel prossimo anno; un milione di euro circa in tre anni (330 mila nel 2024, 321 nel 2025 e 333 nel 2026) per “Servizi integrati di supporto alla viabilità comunale” sono stati inseriti su proposta di Nadia Garro e Matteo Mielfi; due emendamenti di Salvatore Ortisi hanno consentito di prevedere nel programma la somma di 300 mila euro nel triennio, con apporto di capitale privato, per la gestione dei parcheggi Von Platen e Mazzanti e delle somme per il Trasporto pubblico locale (Tpl).

Il totale delle spesa prevista in questo caso è di 22,5 milioni; di questi, 4 milioni saranno spesi tra il 2025 e il 2026 mentre la parte rimanente della previsione riguarda gli esercizi successivi quando il Tpl sarà affidato con bando di gara europeo. Altre due modifiche dei consiglieri Garro e Mielfi hanno consentito di aggiornare la spesa per il conferimento della plastica e di migliorare il funzionamento dei servizi tributari.

Nel primo caso è stata prevista una spesa di quasi 2 milioni di euro per la ditta che effettuerà il servizio ma il Comune incasserà l’intera premialità versata al consorzio Corepla; nel secondo sono previsti 5,6 milioni di euro nel triennio per ammodernare, con criteri di maggiore efficienza, l’attività di riscossione dei tributi comunali, affidato a una società esterna, ormai in scadenza.

Altri due emendamenti approvati, uno della prima commissione illustrato dal presidente Simone Ricupero e uno di Garro e Mielfi, che non prevedevano stanziamenti di somme, sono serviti ad apportare aggiustamenti formali all’elenco degli interventi allegato alla proposta.

Il piano triennale dell’acquisto dei beni e dei servizi a conclusione dei lavori è stato approvato con 15 sì, 4 astensioni e 2 no. Approvata a maggioranza anche l’immediata esecutività. La prossima seduta del Civico consesso prevede l’esame del piano triennale della opere pubbliche.