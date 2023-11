Incidente alla Balza Acradina. Un'auto finisce fuori strada. Intervenuta sul luogo la Polizia Municipale.

Incidente alla Balza Acradina in quel di Siracusa. Un’auto finisce fuori strada. Intervenuta sul luogo la Polizia Municipale. Pare che non ci siano feriti gravi.

