Siracusa, tempo di bilanci per l’operazione “Mare Sicuro”

Con la conclusione della stagione estiva sono stati resi noti i “numeri” della campagna di sicurezza che ha visto impegnati quotidianamente più di cento uomini e donne delle Capitanerie di porto

SIRACUSA – Con la conclusione della stagione estiva è tempo di bilanci per l’operazione “Mare Sicuro” 2023. Sono stati illustrati i numeri della campagna estiva 2023, un’attività volta prioritariamente alla salvaguardia della vita umana in mare che la Guardia costiera aretusea svolge da oltre 30 anni, a garanzia della sicurezza della balneazione e della navigazione sotto costa, del rispetto dell’ambiente marino e tutela della legalità, in favore di tutta la comunità che frequenta il mare durante la stagione balneare.

L’attività ha visto quotidianamente impegnati e pronti a intervenire, in caso di emergenze in mare, oltre 100 donne e uomini del Corpo delle Capitanerie di porto, oltre 21 mezzi navali e mezzi aerei.

Il raffronto con i dati degli anni precedenti ha evidenziato una maggiore sensibilità e buon senso dei diportisti e bagnanti nel rispetto delle regole del mare, segno di una sempre maggiore e costante consapevolezza dei fruitori del mare e dell’importante ruolo svolto dalla Guardia costiera nell’attività di informazione e prevenzione. In particolare, si evidenziano alcuni dei soccorsi più significativi condotti e coordinati dalla Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Siracusa che consta di una giurisdizione di 123 kilometri di litorale distribuiti da Penisola Magnisi, versante Nord, sino alla foce del Pantano Longarini, versante sud. Venerdì 14 luglio 2023 il salvataggio di un diportista disperso in mare, caduto da una imbarcazione a vela durante la navigazione a largo di Capo Passero. Domenica 13 agosto 2023 il personale della Guardia Costiera di Siracusa è intervenuto in località “Scoglio Piatto”, compresa tra Punta del Gigante e Punta Tavernara dell’Area Marina Protetta del Plemmirio, ed ha prestato soccorso a 4 persone. Venerdì 18 agosto 2023 è stato soccorso un ragazzo infortunatosi ad una spalla, rimasto bloccato su di un anfratto roccioso scosceso sito in località Gallina del Comune di Avola. Giovedì 31 agosto 2023 il duplice salvataggio in mare, quasi contestuale, di due canoiste nei pressi della foce del fiume Cassibile del Comune di Siracusa e di tre naufraghi caduti in mare a seguito del capovolgimento della loro barca nello specchio acqueo antistante il Porto Grande di Siracusa.

Domenica 10 settembre 2023 il soccorso in mare di un incauto bagnante nello specchio acqueo antistante il litorale di Gallina del Comune di Avola. Tempo di bilanci anche per la Capitaneria di Porto di Augusta che, sotto il coordinamento della Direzione Marittima di Catania, ha, nel periodo di massima affluenza sulle coste, intensificato i controlli di polizia marittima, lungo tutto il Compartimento Marittimo di giurisdizione, che si estende dalla penisola Magnisi alla foce del fiume Simeto.

Le unità della Guardia Costiera di Augusta hanno proceduto con una capillare attività di polizia di prevenzione, facendo più volte sgomberare vari tratti del litorale dalla presenza di decine e decine di unità da diporto ormeggiate sotto costa, e provvedendo a sanzionare le condotte connotate da particolare pericolosità, come nel caso, ad esempio, di imbarcazioni ormeggiate a brevissima distanza dalla costa o comunque in prossimità di zone frequentate da bagnanti.

Questo il bilancio delle attività lungo il Compartimento Marittimo di Augusta: 85 unità da diporto sottoposte a controllo; 19 sanzioni amministrative comminate, per un ammontare complessivo di circa € 4.350; 188 missioni di polizia marittima, e 10 missioni di ricerca e soccorso; 12 persone salvate.