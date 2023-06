Siracusa, durante finale play-off otto denunciati per violazione del Daspo

A Siracusa domenica 18 giugno gli agenti della Digos hanno sorpreso otto individui in flagrante.

In occasione dell’incontro di calcio valevole per la finale di ritorno dei Play-off di Eccellenza, che si è giocato domenica 18 giugno allo stadio Nicola De Simone di Siracusa, gli agenti della Digos, dopo attenti accertamenti e riscontri investigativi, hanno denunciato otto tifosi per avere violato il divieto di accedere alle manifestazioni sportive (Daspo) cui erano sottoposti.

La normativa riguardante il Daspo sportivo è stata introdotta in Italia per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di eventi sportivi e, in particolare, nel corso di incontri di calcio.

Daspo sportivo e le norme per la sicurezza allo stadio a Siracusa

Nel nostro Paese il contrasto alla violenza in ambito sportivo è stato da sempre perseguito mediante l’introduzione, a livello normativo, di misure volte a prevenire e reprimere i fenomeni di violenza e di intolleranza, con lo scopo di garantire il pacifico svolgimento delle manifestazioni sportive.

In occasione della prossima stagione calcistica, che vedrà la compagine aretusea disputare il campionato di eccellenza, la Questura di Siracusa, tramite il preposto ufficio della Digos, diretto da Guglielmo La Magna, vigilerà ponendo in essere ogni misura idonea per consentire che le partite del Siracusa siano un’occasione di festa e che lo Stadio De Simone sia un luogo fruibile dai tifosi e dalle famiglie in piena sicurezza.