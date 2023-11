Siracusa, nella circoscrizione Tiche arriva l’eliminacode

Inaugurato il programma che rende veloci e digitali i servizi dell’Ente ai cittadini. La dirigente Carrara: “Il sistema di prenotazione online è partito per il rilascio di spid e cie. Ogni istanza avrà un Qr code”

SIRACUSA – Ai nastri di partenza il servizio “eliminacode” per l’utenza comunale degli uffici della circoscrizione Tiche. Detto sistema servirà a rendere più agevole e coordinata l’attività di erogazione dei servizi all’utenza della circoscrizione, e rientra nel più complessivo programma di riordino e miglioramento degli uffici decentrati sul territorio.

Il rilancio degli uffici comunali periferici

All’avvio del servizio “eliminacode” hanno presenziato il primo cittadino, Francesco Italia, e gli assessori ai servizi demografici, Giancarlo Pavano, allo sviluppo delle tecnologie, Teresella Celesti, ai servizi sociali, Barbara Ruvioli. “Da Tiche” ha dichiarato il sindaco Italia “parte l’opera di rilancio degli uffici comunali periferici. Uffici che saranno non solo ammodernati, quindi con locali più vivibili e funzionali, ma anche potenziati in termini di erogazione e digitalizzazione dei servizi alla cittadinanza. Parte il primo di questi progetti pilota che, successivamente saranno estesi a tutte le circoscrizioni”.

Da Tiche il servizio esteso a tutte le circoscrizioni

La dirigente del settore, Loredana Carrara ha detto: “Nell’ottica della transizione digitale e della de-materializzazione dei procedimenti amministrativi, e per rendere servizi alla cittadinanza sempre più digitali, abbiamo realizzato un primo progetto pilota che da Tiche sarà esteso a tutte le circoscrizioni” .

Continua Carrara: “Primo momento l’ammodernamento delle sedi, che saranno più vivibili, gradevoli e funzionali per operatori e cittadini; secondo momento l’offerta di servizi erogati dalle Circoscrizioni in forma digitale con l’introduzione del qr code accanto a ciascun servizio che descrive, per esempio, come ottenere una carta d’identità elettronica, i documenti richiesti ed il costo, evitando quindi di fare la fila per ottenere delle semplici informazioni; ed ancora la possibilità di fare le istanze online con accesso spid e cie già disponibili anche inquadrando il qr code, o sul sito istituzionale del Comune; ed il sistema di prenotazione online che è già partito per il rilascio dello spid gratuito e che sperimentalmente vedrà anche le prenotazioni per il rilascio della cie. Ultimo momento l’eliminacode, che da Tiche sarà esteso non solo a tutte le circoscrizioni ma anche a settori a diretto contatto con il pubblico, quali ad esempio la polizia municipale o i servizi sociali”.

“Quello avviato” ha spiegato l’assessore ai servizi demografici Giancarlo Pavano “è il terzo momento di questo progetto pilota di rigenerazione. Il sistema professionale di eliminacode, con un applicativo realizzato in house e quindi a costo zero per l’Ente, permetterà l’accesso ai servizi di sportello delle circoscrizioni, gestendo le code fisiche di attesa tramite un processo di ticket. Questo consentirà quindi un sistema più fluido di accesso da parte dell’utenza; e permetterà all’Ente di minimizzare tempi e costi di gestione per l’erogazione dei servizi”.

“Cittadini vicini alle Istituzioni grazie all’accessibilità semplificata dei servizi – ha affermato l’assessore Teresella Celesti – . Gli uffici dovranno tornare a svolgere il loro ruolo di luoghi di gentilezza e disponibilità verso il cittadino. Questo potrà avvenire solo offrendo servizi di qualità ed efficienza come quelli che partono da Tiche”.