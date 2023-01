Siracusa, donna trascina una croce di legno in strada: la foto è virale

Una via crucis in pieno giorno a Siracusa: il gesto della donna non è passato inosservato

Questa mattina a Siracusa, in corso Gelone, in tanti hanno notato una donna anziana che teneva sulle spalle una croce di legno, percorrendo a piedi la strada.

A riportale la notizia e lo scatto, diventato ormai virale sui social, è il quotidiano online SiracusaOggi.

Si legge nell’articolo: “In tanti l’hanno fotografata, sembra che nessuno, tuttavia, l’abbia fermata ed abbia parlato con lei. Resta, dunque, avvolto nel mistero, al momento, il motivo dietro quel cammino che non può che rievocare quello di Gesù durante la Via Crucis, verso il patibolo. Potrebbe trattarsi di un voto come di un’azione dimostrativa. Probabile che la verità possa venir fuori in breve. Possibile, tuttavia, che tutto possa rimanere così com’è, con un segreto e un’immagine che, di certo, risulta singolare quanto suggestiva”.

foto di SiracusaOggi.it