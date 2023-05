Siracusa, droga e regali ai detenuti del carcere di Noto: arrestato agente

Le indagini sono state svolte dai carabinieri coordinate dalla procura di Siracusa.

Droga e cellulari ai detenuti del carcere di Noto, in provincia di Siracusa. I carabinieri hanno dato esecuzione all’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip di Siracusa, nei confronti del sovrintendente di polizia penitenziaria in servizio presso la casa di reclusione di Noto. Secondo l’accusa, l‘uomo avrebbe più volte contratto accordi con i parenti di un detenuto per introdurre all’interno del carcere, dietro compenso, beni di varia natura e anche sostanze stupefacenti, nascoste all’intero di confezioni di crema idratante. L’uomo sarebbe arrivato ad offrire la “propria disponibilità” per far arrivare ai detenuti regali da parte di familiari e conoscenti.

Tre le persone coinvolte

Le indagini, svolte dai carabinieri e coordinate dalla procura di Siracusa, hanno permesso di far emergere responsabilità penali anche a carico di almeno altre tre persone: un complice, incaricato del ritiro materiale del denaro con il compito di allontanare ogni possibile sospetto dall’agente; e due donne, parenti del detenuto e autrici dei pagamenti. L’indagato, che durante l’interrogatorio di garanzia davanti al gip ha ammesso le sue responsabilità, avrebbe guadagnato per ogni ‘scambio’ centinaia di euro.