In arrivo fondi per la videosorveglianza in sette Comuni aretusei

Sono sette i Comuni della provincia che potenzieranno i loro sistemi fornendo più sicurezza al territorio grazie alle risorse del Poc Legalità del ministero dell’Interno

SIRACUSA – Sono sette i Comuni della provincia che beneficeranno dei fondi del Programma operativo complementare (Poc) “Legalità” 2014 – 2020 per l’installazione e/o il potenziamento di sistemi di videosorveglianza. Si tratta dei Comuni di Augusta, Avola, Floridia, Noto, Pachino, Rosolini e Siracusa. Infatti il dipartimento della Pubblica sicurezza del ministero dell’Interno ha ammesso al relativo finanziamento i progetti presentati dai suddetti Comuni.

Detti progetti, nel mese di dicembre 2022, erano stati trasmessi dalla Prefettura di Siracusa, con parere favorevole, dopo la positiva istruttoria tecnica della zona telecomunicazioni di Catania e l’approvazione da parte del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica.

Il Prefetto, Giuseppina Scaduto, ha evidenziato “la particolare attenzione del ministero dell’Interno per i territori, attraverso il sostegno ad ogni iniziativa degli Enti locali volta a rafforzare il contrasto ai fenomeni di criminalità diffusa e predatoria, nonché di degrado urbano, sempre in sinergia con le Forze di polizia territoriali”.

Soddisfazione è stata espressa dai sindaci dei Comuni interessati. “Abbiamo ottenuto un finanziamento di 338.793 euro per un innovativo impianto di videosorveglianza che coprirà le zone ancora scoperte in città per una Siracusa più sicura per tutti – ha dichiarato il sindaco di Siracusa, Francesco Italia -. Ringrazio tutti giù uffici comunali che ogni giorno si prodigano, ognuno per le proprie competenze, per la nostra città”.

“Finanziato per 150.000 euro il progetto ‘Augusta città sicura’ per interventi di sorveglianza tecnologica nel territorio della nostra città di Augusta – ha detto il sindaco di Augusta, Giuseppe Di Mare -. Il nostro Comune ha partecipato all’avviso ottenendo il finanziamento. Questo a dimostrazione che proviamo costantemente a non farci scappare nessun tipo di finanziamento per il bene della Città”.

“Il ministero dell’Interno ha approvato con il massimo dei voti (71.5) il progetto presentato dalla nostra Amministrazione comunale per l’implementazione degli impianti di videosorveglianza, per la messa in sicurezza del territorio, finanziandolo con 149.982 euro – ha commentato il sindaco di Noto, Corrado Figura -. La necessità di dotare la nostra Città di un sistema di videosorveglianza, nasce dalla constatazione che spesso il territorio è oggetto di atti vandalici, furti, scarico rifiuti, intimidazioni e tutte quelle attività che possono ritornare dannose e fastidiose alla popolazione. In tale ottica, le telecamere supporteranno le Forze di Polizia nel tracciamento ed individuazione degli eventi di illegalità”.

“Il sistema – prosegue il primo cittadino – prevede, oltre all’installazione delle telecamere, un sistema di trasmissione dei dati tramite ponti radio, fino alla centrale operativa di visione e registrazione già presente presso il Comando di Polizia Municipale e di cui è previsto il potenziamento”.

“Mi corre l’obbligo di ringraziare il Prefetto Scaduto, per l’attenzione e l’impegno profuso per l’ottenimento di questo importantissimo finanziamento – conclude Figura – , che garantirà ulteriore sicurezza al nostro vasto territorio per contrastare i fenomeni di criminalità diffusa e predatoria e degrado urbano”.