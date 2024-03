Coinvolti assessorati del Comune, Enti e associazioni di Siracusa. Il sindaco Italia: “Hanno aderito tutte le scuole della città, percorso condiviso con istituzioni e mondo dell’istruzione”

SIRACUSA – Grande successo per il Piano dell’offerta formativa (Pof) territoriale proposto a tutte le scuole siracusane dal Comune aretuseo. Il suddetto Piano, che ha visto coinvolti gli assessorati alla Pubblica istruzione, alla cultura, alla legalità, e all’ambiente, si è avvalso della collaborazione dei seguenti 10 partner: Associazione nazionale magistrati, Ordine degli avvocati, Confindustria, Inda Accademia d’arte del dramma antico “Fernando Balestra”, Consorzio universitario Archimede, Consorzio dell’Area marina protetta del Plemmirio, Pro loco Siracusa, Associazione SirMuMa; Rotary club Siracusa Monti Climiti; Fai.

Il responsabile del Piano dell’offerta formativa territoriale, Giuseppe Prestifilippo, ha reso noti i dati sull’annualità 2023-2024. Alle cinque proposte, che si sono concretizzate in 200 tra incontri e visite, hanno aderito 23 scuole per un totale di 4.420 studenti e 150 docenti.

Il progetto più partecipato è stato Proagon (dedicato al teatro classico) al quale hanno preso parte 1.200 ragazzi di 8 Comprensivi e 12 Superiori, con 30 insegnanti coinvolti e 100 incontri di laboratorio. A seguire: Educazione alla legalità con mille studenti di 8 Comprensivi, 9 Superiori, 30 professori e 12 incontri; Viaggio nel patrimonio siracusano e nei musei civici con 900 giovani di 3 Comprensivi e 13 Superiori, 40 docenti e 75 visite; Educazione ambientale con 720 partecipanti di 6 Comprensivi e 6 scuole superiori, 20 insegnati e 12 incontri; Cittadinanza attiva con 600 ragazzi, 6 istituti comprensivi e 4 Superiori, 27 professori e 10 incontri svolti nella sala consiliare di Palazzo Vermexio.

“Come già avvenuto lo scorso anno, anche il Pof 2023/24 ha fatto registrare l’adesione di tutte le scuole della città – ha dichiarato il primo cittadino, Francesco Italia -. Per questa totale partecipazione ringrazio dirigenti scolastici ed insegnanti: istituzioni e mondo della scuola continuano quindi un percorso condiviso che anche quest’anno ha toccato argomenti molto sensibili quali la legalità, l’ambiente, la cultura, la partecipazione e la cittadinanza attiva”. Frattanto, oggi giovedì 21 marzo, si avvia alle battute conclusive Il progetto “Educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva”.

Difatti, in coincidenza con la “Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime delle mafie”, a partire dalle 9, nell’auditorium del liceo scientifico “Luigi Einaudi”, dopo i saluti della dirigente e assessore comunale all’Istruzione, Teresella Celesti, ci sarà un doppio appuntamento che aprirà la strada alla presentazione dei cortometraggi preparati dagli studenti sul tema del progetto. La mattinata inizierà con una conversazione tra il giornalista ed ex presidente della Commissione regionale antimafia, Claudio Fava, e l’assessore alla Legalità e trasparenza, Fabio Granata, su: “I Siciliani: storia di un giornale”.

A seguire, intorno alle 10,30, saranno proiettate le prime versioni dei corto realizzati dai ragazzi e alla visione parteciperanno: il giornalista Aldo Mantineo, il regista Giuseppe Landolina, il videomaker Giuseppe Migliara e il tecnico di riprese Carmelo Randazzo. I lavori finiti saranno proiettati in occasione dell’incontro conclusivo del progetto, il prossimo 30 aprile.